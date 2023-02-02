Havzalara kuraklık incelemesi

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İklim değişikliğinin neden olduğu kuraklığın Türkiye’yi besleyen 25 havzaya etkisi inceleniyor.
İklim değişikliğinin neden olduğu kuraklığın Türkiye’yi besleyen 25 havzaya etkisi inceleniyor. Bu yıl sonuna kadar Türkiye’deki havzaların tamamı için kuraklık eylem planları hazırlanacak. 15 havza için tamamlanan kuraklık eylem planı bu yıl sonuna kadar hepsini kapsayacak. 2023 sonuna kadar Meriç-Ergene, Marmara, Susurluk, Sakarya, Batı Karadeniz, Kızılırmak, Aras, Çoruh, Yeşilırmak ve Doğu Karadeniz havzalarının eylem planlarının bitirilmesi bekleniyor. Eylem planları, kuraklığın muhtemel etkilerinin azaltılması, iyileştirme ve müdahale gibi çalışmaları içeriyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı da çiftçilerin sulama ve kuraklıkla mücadele etmesi amacıyla eğitimlerini çeşitlendiriyor. Türkiye’nin 81 ilinde il ve ilçe müdürlükleri tarafından çiftçilere “Tarımsal Kuraklıkla Mücadele ve Sulamanın Etkinleştirilmesi” eğitimleri verilecek. Ayrıca iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki etkileri araştırılarak kamuoyunun bilinç düzeyi de artırılacak. Ülke genelinde meteorolojik veriler, sulama amaçlı depolamaların havza bazlı doluluk oranları, hububat ekim alanları her ay raporlanacak.