Havzalara kuraklık incelemesi

İklim değişikliğinin neden olduğu kuraklığın Türkiye’yi besleyen 25 havzaya etkisi inceleniyor. Bu yıl sonuna kadar Türkiye’deki havzaların tamamı için kuraklık eylem planları hazırlanacak. 15 havza için tamamlanan kuraklık eylem planı bu yıl sonuna kadar hepsini kapsayacak. 2023 sonuna kadar Meriç-Ergene, Marmara, Susurluk, Sakarya, Batı Karadeniz, Kızılırmak, Aras, Çoruh, Yeşilırmak ve Doğu Karadeniz havzalarının eylem planlarının bitirilmesi bekleniyor. Eylem planları, kuraklığın muhtemel etkilerinin azaltılması, iyileştirme ve müdahale gibi çalışmaları içeriyor.