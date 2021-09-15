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İSTANBUL

İstanbul’un en uzun isimli camisi

Fatih’te bulunan Kadı Hüsameddin Çamaşırcı Hacı Mustafa Efendi 18 Sekbanlar Camii, İstanbul’un en uzun isimli camisi olarak kayıtlarda yer alıyor. 8 kelimeden oluşan caminin ismini vatandaşlar söylerken bir hayli zorlanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​İstanbul’un en uzun isimli camisi
Fotoğraf: Arşiv

İlk kez Kanuni Sultan Süleyman döneminde İstanbul kadısı tarafından yaptırılan camiye Kadı Hüsamettin ismi verildi. Daha sonra burada mezarı bulunan 18 sekbanın mezarlık alanı caminin haziresine eklenmesiyle 18 sekbanın isimi de camiye eklenmiş oldu. Uzun yıllar bu isimle bilinen camide 1755 yılında büyük bir yangın çıktı. Yangının ardından Çamaşırcı Hacı Mustafa isminde bir hayırsever camiyi tekrar onardı. Ve camiye onaran kişinin de adı eklenince ortaya İstanbul’un en uzun isimli camisi çıktı. Tam 8 kelimeden oluşan caminin ismini vatandaşlar söylemekte güçlük çekti.

ÖZELLİĞİNİ BİLMİYORDUM

  • Caminin ismini söylemekte zorluk yaşayan Emre Coşkun, “Buradaki bütün camilere girdim. Bu camimin de çok önünden geçtim ama girmedim. En uzun isimli cami olduğunu bilmiyordum. İsmi tam aklımda kalmadı” diye konuştu. Camiyi bundan sonra hep ziyaret edeceğini söyleyen Ali Azam, “Bu caminin en uzun isimli cami olduğunu bilmiyordum. Yeni öğrendim bundan sonra ziyaret ederim” ifadelerini kullandı. Cami hakkında bir bilgisi olmadığını söyleyen Tolga Sarı ise, “Bu cami hakkında hiçbir bilgim yok, hatta buradan geçerken görmedim. En uzun isimli cami olduğunu bilmiyordum, ismini bile bilmiyorum” dedi.
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