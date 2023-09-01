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İsveç markası IKEA'nın Bursa'daki mağazasında skandal karar: Mescit kapatılıyor

Kuran-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen alçak saldırılara göz yuman İsveç'in markası IKEA'nın Bursa mağazasında skandal bir karara imza atıldı. Bursa'da 24 bin 500 metrekare alanda hizmet veren IKEA, müşterilerinin ve çalışanlarının kullandığı mescidi kullanıma kapatma kararı aldı. Görevliler, namaz kılmak isteyen vatandaşları başka bir alışveriş merkezine yönlendirmeye başladı.

11:38 . 1/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
İsveç markası IKEA, Bursa'daki mağazasının mescidini kapatıyor.

İsveç markası IKEA, Bursa'daki mağazasının mescidini kapatıyor.

Bursa'da Yeni Yalova Yolu üzerinde, 24 bin 500 metrekare alanda 500'den fazla çalışanıyla 2008 yılından beri hizmet veren İKEA, müşterilerinin ve çalışanlarının kullandığı mescidi kapatma kararı aldı. Kuran-ı Kerim'e yönelik alçak saldırıların gerçekleştirildiği İsveç menşeli firma, müşterilerinden tepki çekti.

Vatandaşlar başka bir alışveriş merkezine yönlendiriliyor

Daha önce merdiven altında, atıl bir köşede mescit bulunduran İKEA, şimdilerde ise mescidi tamamen kapatmak istiyor. Mağaza yetkilileri, namaz kılmak isteyen vatandaşları başka bir alışveriş merkezine yönlendiriyor.

"Bodrum kattaki mescidi bile kaldırmışlar"

IKEA'nın bu kararına isyan eden bir müşteri, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Siz Allah'ın dinine sahip çıkarsanız Allah da size sahip çıkar. Ancak IKEA bu konuda farklı davranıyor. Bodrum kattaki mescidi bile kaldırmışlar. Anlaşılır gibi değil. İlgili kurumların gereğini yapacağını inanıyorum"


#İKEA
#Bursa
#İsveç
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