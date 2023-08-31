İYİ Parti ile Zafer Partisi arasında 'milliyetçi' kavgası: Bozgunculuk beklenen yerden yükseldi

"Maalesef bu bozgunculuk tam da beklenen yerden yükselmiştir. Bulunduğu bütün yapılarda pozitif katkı vermek yerine bozgunculuk yapmayı meslek edinmiş, kendi partisinin kurucu kadrolarını bile bu kadar kısa sürede dağıtmayı başarmış, 20 yıllık siyasi hayatı boyunca birlikte yürüdüğü 20 kişi bile sayamayacak olan ve nihayetinde Sn Kemal Kılıçdaroğlu’ndan siyasi namus dersi alan ve bu suretle Türk Milliyetçilerinin siyasi asaletine gölge düşüren birisinden beklenebilecek sözler bunlar"