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İYİ Parti ile Zafer Partisi arasında 'milliyetçi' kavgası: Bozgunculuk beklenen yerden yükseldi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alarak, "Türk milliyetçiliği istek şarkı değildir. Biraz da biz söyleyelim diyemezsiniz." ifadelerini kullandı. Tartışmalara İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın ile Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Batur da dahil oldu ve birbirlerine yönelik sert ifadeler kullandı.

22:25 . 31/08/2023 Perşembe
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Meral Akşener - Ümit Özdağ

Meral Akşener - Ümit Özdağ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alıp, "Türk milliyetçiliği istek şarkı değildir. Biraz da biz söyleyelim diyemezsiniz. Yanındaki kadroyla Türk milliyetçiliği yapması da Suriyelileri yollaması da mümkün değil" diye konuştu. Özdağ'ın bu ifadeleri, iki parti arasındaki ipleri bir hayli gerdi.

"Bozgunculuk beklenen yerden yükseldi"

İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, Özdağ'ın açıklamalarına tepki gösterip,
"Türk Milli kimliği tarihinin gördüğü en ağır saldırı altındayken ve Türk Milliyetçilerinin birlikteliği tartışma götürmeyecek bir ihtiyaçken bu yaklaşım milliyetçi bozgunculuktur."
ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu'ndan siyasi namus dersi alan..."

Sözlerinin devamında Özdağ'ı hedef almayı sürdüren İYİ Partili Akalın,
"Maalesef bu bozgunculuk tam da beklenen yerden yükselmiştir. Bulunduğu bütün yapılarda pozitif katkı vermek yerine bozgunculuk yapmayı meslek edinmiş, kendi partisinin kurucu kadrolarını bile bu kadar kısa sürede dağıtmayı başarmış, 20 yıllık siyasi hayatı boyunca birlikte yürüdüğü 20 kişi bile sayamayacak olan ve nihayetinde Sn Kemal Kılıçdaroğlu’ndan siyasi namus dersi alan ve bu suretle Türk Milliyetçilerinin siyasi asaletine gölge düşüren birisinden beklenebilecek sözler bunlar"
diye konuştu.

Zafer Partisi'nden yanıt gecikmedi: Hadi oradan

Akalın’ın kullandığı ifadelere Zafer Partisi cephesinden de yanıt gecikmedi.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Batur, "
Melez partinin çakma milli güvenlik ve göçten sorumlu genel başkan yardımcısı, Zafer Partisi’nin Genel Başkanı Prof.Dr. Ümit Özdağ’a İYİ Parti’nin sahte milliyetçiliğini ortaya koyduğu için saldırmış. Ne mutlu Türküm diyene sözünden rahatsız olduğunu söyleyen Salim Ensarioğlu ve Türkiye Milleti diyen Enver Altaylı’nın yeğeni Buğra ile aynı partide Atatürkçülük ve Türk milliyetçiliği yapacakmış. Hadi oradan.
" ifadelerini kullandı.


#Ümit Özdağ
#Meral Akşener
#İYİ Parti
#Zafer Partisi
#Uğur Batur
#Mehmet Tolga Akalın
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