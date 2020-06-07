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Gündem İYİ Parti Meclis Üyesi silahla ev bastı, tehditler savurdu Kabadayı mısın?
İSTANBUL

İYİ Parti Meclis Üyesi silahla ev bastı, tehditler savurdu: Kabadayı mısın?

Alanya Belediyesi İYİ Parti Meclis Üyesi Hasan Basar, mahkemelik olan araziye sera kurmak istedi. Arazi sahibi akrabası Yaşar Basar’ın Mahmutlar Mahallesi Sarıhasanlı Caddesi’nde bulunan evine gitti. Ancak akrabaları İYİ Partili Basar’ın sera kurma isteğine karşı çıkarak arazinin mahkemelik olduğunu belirtti. İYİ Partili Basar, sabah saatlerinde belinde silahla birlikte akrabası Yaşar Basar’ın evini bastığı iddia edildi.

Fatih Özer Yeni Şafak
Hasan Basar
Hasan Basar

İYİ Partili Basar tüm ısrar ve çabalarına rağmen akrabalarını mahkemelik araziye sera kurmaya ikna edemedi. Sinirlenerek evden çıkan İYİ Partili Basar, sabah saatlerinde belinde silahla birlikte akrabası Yaşar Basar’ın evini bastığı iddia edildi.

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER

Sabaha karşı alkollü ve belinde silah ile evlerini bastığını söyleyen Yasar Basar’ın kızı Nebahat Basar, “Hasan Basar, kendisine ait olmayan, dedeme ait araziye sera yapmaya kalktı. Sorun bundan kaynaklandı. Buraya sera yapmasına izin vermeyince sabaha karşı saat 05.00 sıralarında babam Yaşar Basar’a ait evi yanında getirdiği silahlı bir kişiyle bastı. Evde ben ve annem vardı. Küfürler ederek abimi ve babamı sordular. Kendilerinin evde olmadığını ve bir tatsızlık çıkmadan evimizden ayrılmasını söyledik. Ancak Hasan Basar alkollü olduğu için evden çıkmamakta direndi. Kısa süre içerisinde içlerinde silahlı olan 4 kişi daha evimize geldi. Hasan Basar bizlere küfür ediyor yanında getirdiği kişiler ise bizleri ölümle tehdit ediyordu. O an ne yapacağımızı bilemedik” dedi.

SİLAH ZORUYLA PARA İSTİYORLAR

Bir müddet sonra Basar’ın evinden çıkıp 50 metre ileriye gittiği ancak küfür etmeye devam ettiğini belirten Nebahat Basar, “Basar bize tehditler savururken belindeki silahını gördüm. Yanındakilerin de silahlı olduğunu anlayınca korku ve paniğe kapıldık. Evden biraz uzaklaştığı an hemen jandarmaya haber verdik. Ancak Basar hala evimizin orada yanında getirdiği arkadaşlarıyla birlikte dolanıyordu. Yeniden üstümüze saldırmak ve bizleri darp etmeye geldikleri sırada jandarma geldi. Şahıslara biber gazıyla müdahale etti. Hasan Basar’dan şikayetçi olduk. Kendisi gözaltına alındı ancak sorgusunda silahının olmadığını söylemiş. Bu tamamen yalandır. Kendi gözlerimizle silahının olduğunu gördük” dedi. Can güvenliğinin tehlikede olduğunu söyleyen Basan, “Ailece koruma talebinde bulunduk. Küfürler edip ölümle tehdit ettiler. Ne yapacağımızı bilmiyoruz ve yetkililerden yardım istiyoruz” şeklinde konuştu.

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