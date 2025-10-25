Yeni Şafak
İzmir Foça'da sağanağın ardından temizlik çalışmaları sürüyor

İzmir Foça'da sağanağın ardından temizlik çalışmaları sürüyor

15:4325/10/2025, Cumartesi
DHA
İzmir Foça'daki afetin yaraları sarılıyor
İzmir Foça'daki afetin yaraları sarılıyor

İzmir'in 1 kişinin otomobiliyle sel sularına kapılıp hayatını kaybettiği Foça ilçesinde, sağanağın ardından, bölgedeki temizlik çalışmaları sürüyor. Sağanağın en fazla etkilediği yerlerden Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde AFAD gönüllüleri ve belediye ekipleri tarafından su basan evler ve sokaklardaki çamur tabakaları temizleniyor.

Evini su basan Ali Gül, "Yağmur sabah erken saatlerden başladı. Kanalın tıkanmasıyla su baskını oldu. Suyun boyu 190 santimetreye kadar çıktı. Evdeki eşyaların hepsi çöp oldu. Ekipler geldiler. Onlar olmasa ben zaten burayı 20 günde de temizleyemezdim. Sıkıntı büyük, masraf çok ama ne yapalım" dedi.


Evini su basan mahalleliden Kadir Yatçı ise "Deredeki su taştığı için evimizi su bastı. Yapacağımız bir şey kalmadığını anlayınca üst kata kaçtık. Mağdur durumdayız" diye konuştu.



#İzmir
#Foça
#Sel
