İzmir Foça'da sağanağın ardından temizlik çalışmaları sürüyor

Evini su basan Ali Gül, "Yağmur sabah erken saatlerden başladı. Kanalın tıkanmasıyla su baskını oldu. Suyun boyu 190 santimetreye kadar çıktı. Evdeki eşyaların hepsi çöp oldu. Ekipler geldiler. Onlar olmasa ben zaten burayı 20 günde de temizleyemezdim. Sıkıntı büyük, masraf çok ama ne yapalım" dedi.