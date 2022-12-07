Gündem İzmir için kuvvetli sağanak uyarısı
İZMİR

İzmir için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden yarın İzmir için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Uyarıda, vatandaşlardan olası olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
İzmir için kuvvetli sağanak uyarısı! 5 günlük İzmir hava durumu tahminleri
İzmir için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yağışın Seferihisar, Selçuk, Menderes ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren etkisini göstereceği belirtildi.

Açıklamada, "İzmir'in güney ilçeleri Seferihisar, Selçuk, Menderes'te yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

5 günlük İzmir hava durumu için tıklayınız

İstanbulda akılalmaz olay

İstanbul'da akılalmaz olay

Çilingirle kapıyı açtırdı: Halasına kabusu yaşattı.
Sular 41 metreye ulaştı

Sular 41 metreye ulaştı

Köyler sular altında kalmaya başladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile ilişkilendirilen Veysel Filizin CHPliler ile yan yana fotoğrafları ortaya çıktı

Bakanlık duyurdu: Kamuoyunun ortak beklentisi 7 bin 845 lira.

Dinleyeni en çok mutlu eden ve en fazla üzen şarkılar.

Yerli ve milli imkanlarla modernize edildi.

​Yediği yemeğin parasını ödememek için yaptığı pes dedirtti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.