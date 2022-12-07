İzmir için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yağışın Seferihisar, Selçuk, Menderes ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren etkisini göstereceği belirtildi.
Açıklamada, "İzmir'in güney ilçeleri Seferihisar, Selçuk, Menderes'te yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.