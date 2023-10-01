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İzmir için sinir savaşı

Muhalefet kanadında ittifaksız bir yerel seçime doğru gidilirken İYİ Parti’de CHP’nin bilerek İzmir adayını açıklamadığı yorumları yapılıyor. İYİ Parti kaynakları, “Kılıçdaroğlu İYİ Parti’nin adayı Ümit Özlale’yi aday olması durumunda nasıl sonuçlar doğuracağını ölçüyor. Kılıçdaroğlu, İzmir’i bize bırakmazsa İYİ Parti olarak Ankara ve İstanbul’da aday çıkarırız” dedi.

Mehmet Güney
04:00 . 1/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu.

Kemal Kılıçdaroğlu.

Muhalefet kanadında ittifaksız bir yerel seçime doğru gidilirken İYİ Parti’de CHP’nin bilerek İzmir adayını açıklamadığı yorumları yapılıyor. İYİ Parti kaynakları, “Kılıçdaroğlu İYİ Parti’nin adayı Ümit Özlale’yi aday olması durumunda nasıl sonuçlar doğuracağını ölçüyor. Kılıçdaroğlu, İzmir’i bize bırakmazsa İYİ Parti olarak Ankara ve İstanbul’da aday çıkarırız” dedi.

SOYER SAHNEDE

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise ismi açıklanmasa da yeniden adaylığını “İkinci dönemine büyük hırs, tutku ve aşkla hazırlanan bir Tunç Soyer var” diyerek ilan etti. İzmir’de başka isimler de gündemde. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın ismi İzmir için geçiyor.



#Siyaset
#İzmir
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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