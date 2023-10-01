İzmir için sinir savaşı

14 Mayıs hezimetinin ardından değişimcilerin sözcülüğünü yapan Ekrem İmamoğlu, Yenikapı Topbaş Tesisleri'nde bir araya geldiği CHP’li İBB meclis üyelerine Kılıçdaroğlu’nu şikayet etti: Yüzüme karşı 'Tamam' diyor ama arkadan hiçbir şeyi yerine getirmiyor. Benim yaptığım işleri genel merkezle paylaşmıyor ve desteklemiyor. İmamoğlu’nun hedefinde kavgalı olduğu bilinen Kaftancıoğlu ile PM üyesi milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da vardı. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu “Canan Hanım aleyhime çalışıyor. Projelerimizi desteklemiyor” sözleriyle hedef alan İmamoğlu, Salıcı için de "İstanbul milletvekili olmasına rağmen beni bir kez dahi makamımda ziyaret etmedi" dedi.