Gündem Kadın Şurasına 17 ülkeden belediye başkanı
POLİTİKA

Kadın Şurası’na 17 ülkeden belediye başkanı

AK Parti, kadın belediye başkanları ile yerel yönetimlerde görev yapan meclis üyeleri Kadın Şurası’nda bir araya getirecek. 11 Aralık’taki şuraya AK Parti’den seçilen 7 belediye başkanının ve bin 4 meclis üyesinin yanısıra 17 ülkeden de katılımcılar olacak. Başkanlar organizasyonda şehirlerini tanıtacaklar.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

AK Parti, farklı coğrafyaların yerel yönetimlerinde görev yapan kadın belediye başkanlarını ve meclis üyelerini bir araya getiriyor. AK Parti’nin geleneksel hale getirdiği “Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası” uluslararası boyuta taşınıyor. 11 Aralık’ta ATO Congresium’da yapılacak olan şuraya AK Parti’den seçilen 7 belediye başkanının ve bin 4 meclis üyesinin yanı sıra yurt dışından da katılımcılar olacak. Toplantıda kadınların yerelde neler yapabilecekleri, yerelde sorunların neler olduğu ve çözümleri örneklerle değerlendirilecek.

ŞURAYA ERDOĞAN DA KATILACAK

Üç oturum halinde yapılacak şuraya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. İlk oturumda kadın meclis üyelerine tecrübe paylaşımı yapılacak. İkinci oturumda ise yurt dışından gelenlerle Türkiye’deki kadın belediye başkanları arasında iyi niyet anlaşması imzalanacak. Üçüncü oturumda da çıktılar kamuoyu ile paylaşılacak.

ŞEHİRLERİNİ TANITACAKLAR

17 ülkeden konuğun olacağı şuraya kadın belediye başkanları da katılacak. Ayrıca, organizasyonda AK Partili belediyelerin, sıfır atık ve çevreye duyarlı STK’ların ve bazı Bakanlıkların stantları da olacak. Belediyeler bu organizasyon sayesinde hem kendi şehirlerini tanıtma imkânı bulacaklar, hem de diğer davetlilerle iletişim kurabilecekler.

UFUK VERMEK İSTİYORUZ

  • AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, şuranın meclis üyeleri için bir eğitim formatında olacağını belirterek, “Türkiye’de ve dünyada çok fazla örnekler var. Mesela, Kamerun’da, daha önce belediye meclis üyesi daha sonra belediye başkanı ve en son çevre ve şehircilik bakanı olan bir kadın vardı. Biz bu gibi örneklerle biraz da belediye meclis üyelerimize ufuk vermek istiyoruz” diye konuştu.

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