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Kadına şiddette dijital ortamın rolüne mercek

Kadına şiddette dijital ortamın rolüne mercek

Merve Safa Akıntürk
04:001/06/2025, Pazar
G: 1/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde kurulan Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, uzun süredir yürüttüğü çalışmaları tamamlayarak kapsamlı bir taslak rapor hazırladı.

Raporda, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde dijital mecraların rolüne ve özellikle gençler üzerinde oluşturduğu risklere dikkat çekildi. Dijital medya, çevrimiçi oyunlar ve sosyal medya platformlarında kadın nefreti ve ayrımcılığı yayan içeriklerin önlenmesine yönelik önemli önerilere yer verildi.

KADES TARZI UYGULAMA GELİŞTİRİLSİN

Komisyon raporunda, dijital ortamların özellikle genç ve ergen erkekler arasında kadın nefretinin yaygınlaşmasına zemin hazırladığına dikkat çekildi. Raporda, çevrimiçi oyun topluluklarının çocuklar ve gençler üzerindeki etkisine yer verildi. Komisyon dijital ortamların daha etkin bir şekilde denetlenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Raporda, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan KADES uygulamasına benzer bir dijital ihbar sisteminin geliştirilmesi de öneriler arasında yer aldı.



#Kadına Şiddet
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