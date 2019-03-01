‘Kahraman’ ilçeye 15 Temmuz meydanı

Okul ve Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı için ‘Kahramankazan’ın hocası’ olarak tanımlanan AK Parti’nin Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, darbe gecesi mücadelesi nedeniyle ‘kahraman’ unvanı alan ilçenin merkezine 15 Temmuz Kent Meydanı kuracaklarını ifade etti. Her mahalleye bir ‘Millet Evi’ ile ulaşımda raylı sistem Oğuz’un öne çıkan diğer projeleri. Cumhur İttifakı’nın Kahramankazan adayı Oğuz, proje ve belediyecilik anlayışını Yeni Şafak’a anlattı.

DERDİMİZ KOLTUK DEĞİL

“Derdimiz ne koltuk, ne unvan sahibi olmak ne de başka bir dünyevi menfaat değil” diyen Oğuz, “Derdimiz hizmet bayrağını daha yükseğe taşımak. Doğup büyüdüğümüz ilçemize hizmet etmek. Bu, bizim bu topraklara, burada yaşayan kardeşlerimize olan borcumuz. Birlikte karar alıp, birlikte yöneteceğiz. Yalnızca kapımız değil, gönlümüz tüm halkımıza açık olacak” dedi.

Serhat Oğuz (Ortada)

51 PROJEMİZ HAZIR

51 proje ile yola çıktığını söyleyen Oğuz, projelerinin toplumun tüm kesimlerine ve ilçenin öncelikli ihtiyaçlarına yönelik geliştirildiğini söyledi. Oğuz, “Projelerimiz eğitimden spora, kültürden ulaşıma, sosyal çalışmalardan yerel kalkınmaya kadar birçok alanı kapsıyor. İnsan ve çevre odaklı projeler geliştirdik. Yine göreve geldikten sonra halkımızın talepleri doğrultusunda yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Daha modern daha yaşanabilir ve daha mutlu bir Kahramankazan için hep birlikte çalışacağız” ifadelerini anlattı.

ÖĞRENCİLERE YURT VE BURS

Eğitimci kimliği ile ön plana çıkan Oğuz, Eğitim Kültür Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vereceklerini belirterek, “İlçemizde 12 bin öğrenci var. Bu kardeşlerimiz arasında ihtiyaç sahibi olanlar da var. Bu kardeşlerimizin hiçbiri mağdur olmadan sanayici, iş adamları ve hayırseverlerimizin destekleriyle eğitim hayatlarını tamamlayacak. Ayrıca mezun olan öğrencilerimizin istihdamlarını sağlayacağız” dedi. İlçelerinde Gazi, Başkent ve Ankara Üniversitelerinin meslek yüksekokulları ve uygulama birimlerinin bulunduğunu ifade eden Oğuz, “Burada okuyan üniversite öğrencileri için de yurtlar inşa edeceğiz” dedi.

REKLAM

HAFİF RAYLI SİSTEM

Oğuz, ilçe merkezinde hafif raylı sistem kuracaklarını belirterek, bu hafif raylı sistemi Kızılay-OSB metrosunun Eryaman etabı ile bağlanması için proje hazırladıklarını kaydetti.

HER MAHALLEYE MİLLET EVİ

Her mahalleye bir ‘Millet Evi’ kuracaklarını anlatan Oğuz, buralarda millet kıraathaneleri, akıllı kütüphaneler, çok amaçlı salonlar olacağını belirtti. Oğuz, tüm halka açık bir şehir kütüphanesi kuracaklarını da ekledi. Oğuz ilçe merkezine 15 Temmuz Kent Meydanı ismini taşıyan meydan oluşturacaklarını ifade ederek, 200 araçlık bir de otopark kurulacağını söyledi.

TERMAL TURİZM ATAĞI

İlçelerinde Türkiye’nin en kaliteli termal su kaynaklarından birinin bulunduğunu ifade eden Oğuz, “Kuracağımız turizm bölgesiyle termal kaynağı verimli kullanacağız. Merkezde termal oteller, fizik tedavi merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, seralar, yaşlı bakım üniteleri gibi birçok yapı yer alacak” diye konuştu. Kahramankazan’ın tarım ve hayvancılık ilçesi olduğunu söyleyen Oğuz, “Kuracağımız canlı hayvan pazarı ile Kahramankazan çevre ilçelerin canlı hayvan alım satım merkezine dönüşecek” dedi.

Hava Teknolojileri Lisesi geliyor

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi’nin Kahramankazan’da kurulacağını hatırlatan Oğuz, kurulacak Hava Teknolojileri Lisesi’yle bu alanda istihdam edilecek gençler yetiştirileceğini söyledi.

7 OKUL KAZANDIRDIK

20 yıllık eğitim hayatında ilçede birçok gencin ve ailenin hayatına olumlu manada katkılar sunduğunu ifade eden Oğuz, “Son olarak, ilçe milli eğitim müdürlüğüm dönemimde 50 milyon TL’ye mal olan ve önümüzdeki yıl eğitim öğretime açılacak olan 7 yeni okul kazandırdık. Tabii bunu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanlığı’mızın destekleri sonucu başardık” diye konuştu.

Savunma sanayii hamlesi

Türkiye’nin Kanal İstanbul’dan sonra en büyük ikinci projesi olacak olan ve savunma sanayi, uzay, havacılık alanlarındaki üretim yapan fabrika, tesis ve atölyeleri bir araya toplayacak Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi’nin Kahramankazan’da kurulacağını hatırlatan Oğuz, “Biz de bu doğrultuda ilçemizde bir uzay havacılık fakültesinin kurulması için çalışacağız. Ayrıca, ülkemizin uçak ve helikopter üreten tesisi olan göz bebeği TAI/TUSAŞ da ilçemiz sınırlarında yer alıyor. Bu doğrultuda bir Hava Teknolojileri Lisesi kurulmasını sağlayacağız. Bu liseden mezun olan yavrularımız da bu güzide kurumumuzda iş bulmaları sağlanacak” ifadelerini kullandı. Oğuz, Kahramankazan’da belirlenen bir noktaya Bilim Gözlem Evi kuracaklarını belirterek, buraya yerleştirilecek dev teleskoplarla turistlerin ve ilçe halkının gökyüzünü ve uzayı izleyebileceklerini söyledi.

İttifaka yakışır bir zaferle çıkacağız

Serhat Oğuz, “Adaylığımın açıklandığı 1 Ocak günü Sayın Cumhurbaşkanımız, ismimi okuyarak beni kürsüye çağırdı. Bana ‘Kahramankazan’ın mayası sağlamdır, senden zafer bekliyorum’ dedi” diye konuştu. Oğuz, “Ben Kahramankazan’da hem AK Parti’nin hem de üç hilalin (MHP’nin) adayıyım. Cumhur İttifakı’nın adayıyım. Bu ittifakı içlerine sindiremeyenlerin, fitne çıkarmaya çalışanların, seçimden seçime ortaya çıkanların kirli hesapları tutmayacak. İnşallah 31 Mart gecesi hem Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a hem de MHP Lideri Bahçeli’nin üzerine titredikleri bu ittifaka yakışır şekilde seçimden zaferle çıkacağız” dedi.