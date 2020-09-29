Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Kahramanmaraşlı Aziz öğretmen uzaktan eğitim vermek için çıktığı tepede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
3. SAYFA

Kahramanmaraşlı Aziz öğretmen uzaktan eğitim vermek için çıktığı tepede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Koronavirüs salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. Milyonlarca öğrenci derslerini Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müfredata göre hazırladığı EBA üzerinden takip ediyor. Ancak bazı bölgelerde yaşayan öğrenci ve öğretmenler internet konusunda yeteri kadar şanslı olmuyor. Onlardan birisi de Kahramanmaraş'ta yaşayan edebiyat öğretmeni Aziz Serin oldu. 50 yaşındaki interneti çekmeyince öğrencilerine ders vermek için yüksek bir tepeye çıktı. Dersi verdikten sonra eve dönmeyen Aziz öğretmenin kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Kahramanmaraşlı Aziz öğretmen uzaktan eğitim vermek çıktığı tepede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Kahramanmaraşlı Aziz öğretmen uzaktan eğitim vermek çıktığı tepede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Onikişubat ilçesindeki 12 Şubat Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Aziz Serin (50), Küçüknacar Mahallesi’nde kendisine tanımlanan canlı dersi anlatmak için bulunduğu yerde telefon çekmediğinden dolayı öğrencileri ile buluşmak için telefonun çekim alanındaki tepeye çıkmak istedi. Edebiyat öğretmeni Serin, çıktığı tepede öğrencilerle canlı bağlantısını yaptıktan sonra geri eve dönmedi. Bir süre haber alınamayan öğretmenin çıktığı tepede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bursalı muhtar evinde interneti olmayan öğrenciler için köye sınırsız internet bağlattı, kahvehane okula dönüştü
FOTOĞRAF 9
Title
Keles ilçesinin Gököz köyü örnek bir projeye imza attı. Gököz Muhtarı İdris Aydın, köye sınırsız internet bağlattı. Muhtar, interneti herkese şifresiz açtı.
Title
İnternetten en çok uzaktan eğitim almak isteyip evinde interneti olmayan öğrenciler yararlanıyor. Bu hizmetten sadece Gököz’de bulunan öğrenciler değil, çevre köylerden gelen öğrenciler de faydalanıyor. Öğrenciler uzaktan eğitim alabilmek için Gököz köyüne geliyor.
Title
Köy kahvesi okula dönerken, Gököz Köyü’ne gelen öğrenciler burada sosyal mesafe kurallarına uyarak uzaktan eğitim alıyor. WİFİ özelliği bulunan internette köydeki 11 aynı noktadan yararlanma imkanı bulunabiliyor.
Title
Köye sınırsız internet alıp bunu herkesin hizmetine sunduklarını ifade eden İdris Aydın, Pandemi sürecinde çocuklarımız okula gidemedi, uzaktan eğitim aldılar. Bize çok talep oldu. Köyümüzdeki kahvehaneyi ve muhtarlık merkezini öğrencilerin uzaktan eğitim alabilmesi için tahsis ettik. İnterneti olmayan öğrenciler köyümüzdeki sınırsız internetten yararlanarak uzaktan eğitimlerini alabiliyorlar.
Title
Bu hizmetten sadece köyümüzdeki öğrenciler değil çevre köylerdeki interneti olmayan öğrenciler de faydalanıyor. Bu internetin aylık ücretini ben cebimden karşılıyorum. Kimseden hiç bir ücret talep etmiyoruz dedi.
Title
Uzaktan eğitimlerini köy kahvesinde yapan öğrenciler ise, Muhtarımız sağolsun köye sınırsız internet bağlattı. Evimizde internet yok, burada ücretsiz internete girip uzaktan eğitimlerimizi alıyoruz. Muhtarımıza teşekkür ederiz şeklinde konuştu.
Title
Title
Title
Bursalı muhtar evinde interneti olmayan öğrenciler için köye sınırsız internet bağlattı, kahvehane okula dönüştü
Koronavirüs salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. Milyonlarca öğrenci derslerini Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müfredata göre hazırladığı EBA üzerinden takip ediyor. Ancak bazı bölgelerde yaşayan öğrenciler internet konusunda yeteri kadar şanslı olmuyor. Onlardan birisi de Bursa'da Gököz Köyü'nde yaşayan çocuklar. Çoğu evde internet olmadığı için derslerinden uzak kalan öğrenciler için Gököz Köyü muhtarı sınırsız internet bağlattı. Evinde interneti olmayıp ve uzaktan eğitim almak isteyen öğrenciler köyün kahvesine akın ediyor. Çevredeki köylerin öğrencileri de Gököz Köyü'ne gelip bu hizmetten ücretsiz faydalanıyor.

Telefonu çekmeyince tepeye çıktı

Onikişubat ilçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut, “Aziz Serin, 12 Şubat Anadolu Lisesi Edebiyat öğretmenimiz. Kendisine tanımlanan canlı dersi anlatmak için köyünde bulunduğu yerde telefon çekmediğinden dolayı öğrencileri ile buluşmak için telefonun çekim alanındaki tepeye çıkarak ders anlattıktan sonra kalp krizi sonucu vefat etmiştir” dedi.

Her zaman özverili bir öğretmendi


İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ise, "Öğretmenimiz bizim için eğitim şehidimiz oldu. Kendisi özverili ve çalışkan bir öğretmendi ve her zaman öğrencilerini, memleketini ve ülkesini düşünen bir arkadaşımızdı. Allah rahmet eylesin" dedi.

Ağrılı vatandaştan örnek davranış: Çay ocağını kapatıp eğitim yuvasına dönüştürdü, en çok soru çözene playstation ödülü
FOTOĞRAF 7
Title
Koronavirüs salgını nedeniyle köydeki çay ocağını, alınan tedbirler kapsamında kapattığını belirten Çetin Aslan, okulların uzaktan eğitime dönüşmesiyle birlikte okul ortamından uzaklaşmak istemeyen öğrencilerin talebi üzerine çay ocağını etüt merkezine dönüştürdüğünü söyledi.
Title
Köyde gerek ailelerin kalabalık olması gerekse internet ve bilgisayar sıkıntısından dolayı öğrencilerin uzaktan eğitimle yeterince derslerini takip edemediğine dikkat çeken Aslan, köydeki öğrencilerin sınıfa dönüştürdüğü çay ocağında derslerini rahatlıkla takip edebildiklerini belirtti.
Title
Çay ocağında gerekli hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ettiklerini kaydeden Aslan, ayrıca öğrencilerin derslerine daha iyi motive olmaları adına en fazla soru çözen iki öğrenciye, yarım saat ile bir saat arası playstation oynatarak ödüllendirdiğini ifade etti.
Title
Koronavirüsten dolayı alınan tedbirler kapsamında kapattığı çay ocağında daha önce köy sakinlerinin lig maçlarını izleyip oyun oynadıklarını anlatan Aslan, Ben burayı korona virüsten önce çay ocağı olarak işletiyordum. Millet gelip burada sohbet ediyordu, lig maçlarını izliyordu.
Title
Sonra bu hastalık çıktı. Bu hastalık çıktığı için mecburen burayı kapattım. Sonra yeğenim yanıma gelerek burada ders çalışmak istediklerini söyledi. Arkadaşları geldi onlar da aynısını söyledi. Ben de burayı onlar için açtım. Hijyen kurallarına uyun dedim, maske takın dedim, sosyal mesafeyi koruyun dedim sonra onlar da aynısını yaptı. Şu an ders çalışıyorlar, ben onlara yardımcı oluyorum. Ben büyük olarak onların başında duruyorum.
Title
Maske, hijyen konularında onları uyarıyorum. 3 saat ders çalıştıktan sonra onlara playstation açıyorum. En çok soru çözen 2 kişiye ücretsiz playstation veriyorum. Bu yüzden hem derslerine çalışıyorlar, yoruldukları zaman da hem kafa dağıtıyorlar. Playstation’la hem de motive oluyorlar. Girişte sıvı sabun bıraktım. İçeri girdikleri an ellerini yıkayıp sonra ders çalışıyorlar. Eve gittikleri zaman da yine ellerini yıkayıp sonra eve gidiyorlar dedi.
Title
Evleri kalabalık olduğu için evde ders çalışamayan ve bu yüzden amcası Çetin Aslan’ın kapattığı çay ocağında ders çalışmak istediğini dile getiren Ağrı Naci Gökçe Anadolu Lisesi 3’üncü sınıf öğrencisi Naci Aslan, Burası amcamın çay işletme ocağıydı. Covid-19 salgınından dolayı amcam iş yerini kapattı. Amcam burayı kapattıktan sonra biz de burada sosyal mesafe, maske kurallarına uyacak şekilde ders çalışmaya karar verdik. Ders çalıştıktan sonra kafa dağıtmak için her 3 saatte bir en çok test çözümü yapan iki kişi oyun oynuyor ifadelerini kullandı.
Ağrılı vatandaştan örnek davranış: Çay ocağını kapatıp eğitim yuvasına dönüştürdü, en çok soru çözene playstation ödülü
Koronavirüs salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. Milyonlarca öğrenci derslerini Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müfredata göre hazırladığı EBA üzerinden takip ediyor. Ağrı merkeze bağlı Yukarı Küpkıran köyünde çay ocağı işleten Çetin Aslan, okul ortamından uzaklaşmak istemeyen öğrencilerin talebi üzerine kapattığı işletmesini eğitim yuvasına dönüştürdü. Aslan, ayrıca öğrencilerin derslerine daha iyi motive olmaları adına en fazla soru çözen iki öğrenciye, yarım saat ile bir saat arası playstation oynatarak ödüllendiriyor.


Abone Ol Google News
Yorgan yastıklı önlem

Yorgan yastıklı önlem

Arabalarını böyle korudular.
Tedirgin eden ses

Tedirgin eden ses

'Fokurdama ve gaz neyin nesidir, merak içerisindeyiz.'
İletişim Başkanı Altun: Türkiye, Ermenistan uçağını vurmadı

400 yıllık derbi:<br> Lahanacılar ve Bamyacılar

400 yıllık derbi:
Lahanacılar ve Bamyacılar

​Sultanların uğruna şiirler yazdığı ezeli rekabet...

Ön talep başladı

Ön talep başladı

​Ormanköy'de mağaza ve dükkanlar açık hava konseptiyle yer alacak.

​Stalin'in desteğinden güç bularak pervasızca işgal ettiler.

Balıkçılar 'Bu paraya<br> bulamazsınız' diyor

Balıkçılar 'Bu paraya
bulamazsınız' diyor

​Trakya'da tezgahlar balıkla doldu taştı, vatandaş memnun.

Kastamonu Valisi Avni Çakır ile Taşköprü Kaymakam vekili koronavirüse yakalandı
Gündem

Kastamonu Valisi Avni Çakır ile Taşköprü Kaymakam vekili koronavirüse yakalandı

Kastamonu Valisi Avni Çakır ile Vali Yardımcısı aynı zamanda Taşköprü Kaymakam Vekili Fahrettin Göncü’nün Kovid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Altay tankı, Akıncı ve Aksungur için üretim ve envanter tarihi açıklandı: Müşteriler kapıda bekliyor
Teknoloji

Altay tankı, Akıncı ve Aksungur için üretim ve envanter tarihi açıklandı: Müşteriler kapıda bekliyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Altay tankının seri üretiminin gelecek yılın ortalarında başlamasının beklendiğini, Aksungur ve Akıncı gibi yüksek faydalı yük taşıyacak insansız hava araçlarının da gelecek yıl teslim edilmeye başlanacağını bildirdi. Demir, "(Aksungur ve Akıncı) Siparişler elimizde diyebiliriz, takvimi test ve olgunlaşma süreçleri bittiğinde müşterilerimiz kapıda bekliyor. Onların talep ve kullanım alanlarına göre, hatta bir mühimmat değil, diğer unsurları taşımasına göre bir takvim belirleyeceğiz. Önümüzdeki yıl teslimatları görüyor olacaksınız" dedi.
Süper Lig'in Arjantinli yıldızı Biglia'nın maaşı ortaya çıktı
Spor

Süper Lig'in Arjantinli yıldızı Biglia'nın maaşı ortaya çıktı

Süper Lig'de yaz transfer döneminin en flaş imzalarından bir tanesi Fatih Karagümrük'ün Lucas Biglia hamlesiydi. Trabzonspor'da Sosa'nın gidişi sonrası gündeme gelen oyuncu, önceki dönemlerde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de transfer ihtimalleri arasına girmişti. Peki 34 yaşındaki Biglia, Süper Lig'e nasıl geldi ve Karagümrük'ten ne kadar kazanacak? Konuya ilişkin detaylar ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.