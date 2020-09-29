Kahramanmaraşlı Aziz öğretmen uzaktan eğitim vermek için çıktığı tepede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Onikişubat ilçesindeki 12 Şubat Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Aziz Serin (50), Küçüknacar Mahallesi’nde kendisine tanımlanan canlı dersi anlatmak için bulunduğu yerde telefon çekmediğinden dolayı öğrencileri ile buluşmak için telefonun çekim alanındaki tepeye çıkmak istedi. Edebiyat öğretmeni Serin, çıktığı tepede öğrencilerle canlı bağlantısını yaptıktan sonra geri eve dönmedi. Bir süre haber alınamayan öğretmenin çıktığı tepede hayatını kaybettiği öğrenildi.

FOTOĞRAF 9 Keles ilçesinin Gököz köyü örnek bir projeye imza attı. Gököz Muhtarı İdris Aydın, köye sınırsız internet bağlattı. Muhtar, interneti herkese şifresiz açtı. İnternetten en çok uzaktan eğitim almak isteyip evinde interneti olmayan öğrenciler yararlanıyor. Bu hizmetten sadece Gököz’de bulunan öğrenciler değil, çevre köylerden gelen öğrenciler de faydalanıyor. Öğrenciler uzaktan eğitim alabilmek için Gököz köyüne geliyor. Köy kahvesi okula dönerken, Gököz Köyü’ne gelen öğrenciler burada sosyal mesafe kurallarına uyarak uzaktan eğitim alıyor. WİFİ özelliği bulunan internette köydeki 11 aynı noktadan yararlanma imkanı bulunabiliyor. Köye sınırsız internet alıp bunu herkesin hizmetine sunduklarını ifade eden İdris Aydın, Pandemi sürecinde çocuklarımız okula gidemedi, uzaktan eğitim aldılar. Bize çok talep oldu. Köyümüzdeki kahvehaneyi ve muhtarlık merkezini öğrencilerin uzaktan eğitim alabilmesi için tahsis ettik. İnterneti olmayan öğrenciler köyümüzdeki sınırsız internetten yararlanarak uzaktan eğitimlerini alabiliyorlar. Bu hizmetten sadece köyümüzdeki öğrenciler değil çevre köylerdeki interneti olmayan öğrenciler de faydalanıyor. Bu internetin aylık ücretini ben cebimden karşılıyorum. Kimseden hiç bir ücret talep etmiyoruz dedi. Uzaktan eğitimlerini köy kahvesinde yapan öğrenciler ise, Muhtarımız sağolsun köye sınırsız internet bağlattı. Evimizde internet yok, burada ücretsiz internete girip uzaktan eğitimlerimizi alıyoruz. Muhtarımıza teşekkür ederiz şeklinde konuştu. Bursalı muhtar evinde interneti olmayan öğrenciler için köye sınırsız internet bağlattı, kahvehane okula dönüştü Koronavirüs salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. Milyonlarca öğrenci derslerini Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müfredata göre hazırladığı EBA üzerinden takip ediyor. Ancak bazı bölgelerde yaşayan öğrenciler internet konusunda yeteri kadar şanslı olmuyor. Onlardan birisi de Bursa'da Gököz Köyü'nde yaşayan çocuklar. Çoğu evde internet olmadığı için derslerinden uzak kalan öğrenciler için Gököz Köyü muhtarı sınırsız internet bağlattı. Evinde interneti olmayıp ve uzaktan eğitim almak isteyen öğrenciler köyün kahvesine akın ediyor. Çevredeki köylerin öğrencileri de Gököz Köyü'ne gelip bu hizmetten ücretsiz faydalanıyor. BiP'te paylaş

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Telefonu çekmeyince tepeye çıktı

Onikişubat ilçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut, “Aziz Serin, 12 Şubat Anadolu Lisesi Edebiyat öğretmenimiz. Kendisine tanımlanan canlı dersi anlatmak için köyünde bulunduğu yerde telefon çekmediğinden dolayı öğrencileri ile buluşmak için telefonun çekim alanındaki tepeye çıkarak ders anlattıktan sonra kalp krizi sonucu vefat etmiştir” dedi.

Her zaman özverili bir öğretmendi



İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ise, "Öğretmenimiz bizim için eğitim şehidimiz oldu. Kendisi özverili ve çalışkan bir öğretmendi ve her zaman öğrencilerini, memleketini ve ülkesini düşünen bir arkadaşımızdı. Allah rahmet eylesin" dedi.

FOTOĞRAF 7 Koronavirüs salgını nedeniyle köydeki çay ocağını, alınan tedbirler kapsamında kapattığını belirten Çetin Aslan, okulların uzaktan eğitime dönüşmesiyle birlikte okul ortamından uzaklaşmak istemeyen öğrencilerin talebi üzerine çay ocağını etüt merkezine dönüştürdüğünü söyledi. Köyde gerek ailelerin kalabalık olması gerekse internet ve bilgisayar sıkıntısından dolayı öğrencilerin uzaktan eğitimle yeterince derslerini takip edemediğine dikkat çeken Aslan, köydeki öğrencilerin sınıfa dönüştürdüğü çay ocağında derslerini rahatlıkla takip edebildiklerini belirtti. Çay ocağında gerekli hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ettiklerini kaydeden Aslan, ayrıca öğrencilerin derslerine daha iyi motive olmaları adına en fazla soru çözen iki öğrenciye, yarım saat ile bir saat arası playstation oynatarak ödüllendirdiğini ifade etti. Koronavirüsten dolayı alınan tedbirler kapsamında kapattığı çay ocağında daha önce köy sakinlerinin lig maçlarını izleyip oyun oynadıklarını anlatan Aslan, Ben burayı korona virüsten önce çay ocağı olarak işletiyordum. Millet gelip burada sohbet ediyordu, lig maçlarını izliyordu. Sonra bu hastalık çıktı. Bu hastalık çıktığı için mecburen burayı kapattım. Sonra yeğenim yanıma gelerek burada ders çalışmak istediklerini söyledi. Arkadaşları geldi onlar da aynısını söyledi. Ben de burayı onlar için açtım. Hijyen kurallarına uyun dedim, maske takın dedim, sosyal mesafeyi koruyun dedim sonra onlar da aynısını yaptı. Şu an ders çalışıyorlar, ben onlara yardımcı oluyorum. Ben büyük olarak onların başında duruyorum. Maske, hijyen konularında onları uyarıyorum. 3 saat ders çalıştıktan sonra onlara playstation açıyorum. En çok soru çözen 2 kişiye ücretsiz playstation veriyorum. Bu yüzden hem derslerine çalışıyorlar, yoruldukları zaman da hem kafa dağıtıyorlar. Playstation’la hem de motive oluyorlar. Girişte sıvı sabun bıraktım. İçeri girdikleri an ellerini yıkayıp sonra ders çalışıyorlar. Eve gittikleri zaman da yine ellerini yıkayıp sonra eve gidiyorlar dedi. Evleri kalabalık olduğu için evde ders çalışamayan ve bu yüzden amcası Çetin Aslan’ın kapattığı çay ocağında ders çalışmak istediğini dile getiren Ağrı Naci Gökçe Anadolu Lisesi 3’üncü sınıf öğrencisi Naci Aslan, Burası amcamın çay işletme ocağıydı. Covid-19 salgınından dolayı amcam iş yerini kapattı. Amcam burayı kapattıktan sonra biz de burada sosyal mesafe, maske kurallarına uyacak şekilde ders çalışmaya karar verdik. Ders çalıştıktan sonra kafa dağıtmak için her 3 saatte bir en çok test çözümü yapan iki kişi oyun oynuyor ifadelerini kullandı. Ağrılı vatandaştan örnek davranış: Çay ocağını kapatıp eğitim yuvasına dönüştürdü, en çok soru çözene playstation ödülü Koronavirüs salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. Milyonlarca öğrenci derslerini Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müfredata göre hazırladığı EBA üzerinden takip ediyor. Ağrı merkeze bağlı Yukarı Küpkıran köyünde çay ocağı işleten Çetin Aslan, okul ortamından uzaklaşmak istemeyen öğrencilerin talebi üzerine kapattığı işletmesini eğitim yuvasına dönüştürdü. Aslan, ayrıca öğrencilerin derslerine daha iyi motive olmaları adına en fazla soru çözen iki öğrenciye, yarım saat ile bir saat arası playstation oynatarak ödüllendiriyor.

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