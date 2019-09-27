Kandilli Rasathanesi'nin deprem profesörü açıkladı: Artçılar Marmara'daki ana faydan güneye doğru ilerliyor

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, İstanbul’daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulundu. Özener, yaşanan son depremlerin ardından İstanbul için konuşulan 'Büyük deprem' için gerçekleşmesini beklediklerini söylerken, 'Artık bir sona doğru yaklaşıyoruz' dedi.

İşte Haluk Özener'in yaptığı açıklamadan satır başları:

Son 30 yıldaki 4 ve 4.5'luk depremlere bakarsak daha çok doğu ve batı segmentinde olduğunu görüyoruz. Orta segment 1766 depreminin olduğu yer. 200'ün üzerinde deprem kaydettik dünden bu yana. Son 4 depreme dikkatinizi çekmek istiyorum. 5.7 ve artçıların olduğu yer ana fayın kuzeyinde olan depremler. Bundan sonra olan bazı depremlere baktığımızda artçı şokların güneye doğru ilerlediğini görüyoruz. Dolayısıyla Kandilli olarak burada yapmamız gereken artçı şokları izlemek ve gelişimini takip etmek.

OYNAT 00:39 Kandilli Rasathanesi'nde açıklama yapılırken deprem oldu Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kandilli Rasathanesi'nde canlı yayında açıklama yaparken deprem meydana geldi. Özener, 'Depremlerin daha çok doğu segmentte olduğunu görüyoruz. Şu anda da deprem oldu. Depremi hassas bir şekilde çözecekler. Orta segmentin üzerinde şu anda bir deprem görmüyoruz' dedi. Özener, Büyük İstanbul Depremi için ise 'Ne zaman olacağını maalesef bilmiyoruz ama olacağını ve git gide yaklaştığını biliyoruz. Ancak zaman vermemiz mümkün değil' diye konuştu. BiP'te paylaş

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200'ÜN ÜZERİNDE ARTÇI DEPREM OLDU

Şu ana kadar 200'ün üzerinde artçı deprem oldu.

4.4'lük artçı şok ana fayın üzerinde oldu.

Dün olan deprem 5.7 yine kuzeyde oldu ondan sonra olan artçıların biri ana fayda diğeri kuzeyde olan deprem. 7 gün 24 saat deprem aktivitesini izliyoruz. Bu depremlerin ne tarafa doğru hareket ettiğini de takip ediyoruz. Herhangi bir ekstra bir durum olduğu zaman örneğin ana faya yaklaşması gibi.

450 tane gözlem istasyonumuz var. Çok farklı gözlem teknikleri var. Sadece sismoloji gözlemleri yapmıyoruz. Dolayısıyla Kandilli, 7 gün 24 saat gözlem yapan son teknolojik imkanları kullanan Türkiye'deki nadir hatta tek olacak bir kurumdur. 250 farklı teknikle gözlem yapıyoruz. Herkesin üstüne düşen yapmalı. Deprem gerçeğini her zaman aklımızın bir köşesinde tutmamız gerekiyor. Herkesin alabileceği önlemler var.

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"DEPREMİN ZAMANINI BİLMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Depremleri takip ediyoruz. Deprem aktivitelerin nereye doğru kaydığını ve ne ifade ettiğini çok yakından takip ediyoruz. Öncelikle Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu kabul etmemiz lazım. Bu gerçeği kabul ederken psikolojimizi de bozmamız gerekiyor. Bilemediğimiz tek şey depremin zamanı. Özellikle Marmara için de bir çok bilim insanı 1999 depreminin ardından bir sonraki depremin Marmara'da gerçekleşeceği. Depremin kaç büyüklüğünde olacağı ve ne zaman olacağı veya olmayacağı konusu halk önünde tartışılmamalı. Enerji birikiyor ve çıkacak. Bir sona doğru yaklaşıyoruz ama ne zaman olacağını bilmemiz mümkün değil. Şu saatte olacak şu gün olacak gibi konuları vatandaşlarımız gündeminden çıkarıp deprem bilincinde yaşaması gerekiyor. Git gide o sona yaklaştığımızı söyleyebilirim ama zaman vermemiz mümkün değil.

AÇIKLAMA YAPARKEN DEPREM OLDU

Kandilli Rasathanesi’nde canlı yayında açıklama yapılırken deprem meydana geldi.

Özener konuşmasını yaparken 3 kez deprem meydana geldi ve arkadan deprem alarmı çaldı.

"ŞU ANDA DA DEPREM OLDU"

Özener, sirenlerin çalması üzerine "Depremlerin daha çok doğu segmentte olduğunu görüyoruz. Şu anda da deprem oldu. Depremi hassas bir şekilde çözecekler. Orta segmentin üzerinde şu anda bir deprem görmüyoruz." dedi.

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