Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kanser haritası değişti: Doğu Karadeniz’de cinsiyete göre farklılık

Kanser haritası değişti: Doğu Karadeniz’de cinsiyete göre farklılık

09:2323/09/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kanser türleri cinsiyete göre farklılık gösteriyor. Erkeklerde akciğer ve bronş kanseri, kadınlarda ise meme kanseri en yaygın görülen kanser türü olarak öne çıktığı belirtildi.

Doğu Karadeniz
illerinde yapılan değerlendirmelerde, erkeklerde akciğer ve bronş kanseri yaklaşık yüzde 27,4 oranla ilk sırada yer alıyor. Bu türü yüzde 9,3 ile mide kanseri, yüzde 8,6 ile prostat kanseri, yüzde 6,9 ile mesane kanseri ve yüzde 6,2 ile kolorektal (kalın bağırsak) kanserleri takip ediyor.

Kadınlarda ise en sık görülen kanser türü yaklaşık yüzde 18 oranla meme kanseri oldu. Onu yüzde 10,4 ile mide kanseri, yüzde 8 ile kolon kanseri, yüzde 6 ile kemik iliği (lenfoma vb.) kanserleri ve yüzde 4,6 ile tiroit kanseri izliyor. Akciğer-bronş kanserleri ise kadınlarda yaklaşık yüzde 4,4 oranında görülüyor.


Türkiye genel verileri ile kıyaslandığında, Karadeniz Bölgesi’nde erkeklerde en yaygın üç kanser türü; akciğer, prostat ve kolorektal kanserler olarak sıralanırken, kadınlarda meme, kolorektal ve mide kanserleri öne çıkıyor.


Tiroit kanseri bölgede daha sık görülüyor


Özellikle Doğu Karadeniz’e özgü bazı kanser türlerinde dikkat çekici artışlar gözleniyor. Tiroit kanseri, Karadeniz Bölgesi’nin tamamında Türkiye ortalamasına kıyasla daha yüksek oranlarda görülüyor. Uzmanlar bu durumu genetik yatkınlık, bölgedeki iyot eksikliği bağlıyor. Trabzon gibi illerde ise tiroit ve kemik iliği kanserlerinin diğer bölgelere göre daha dikkat çekici oranlara ulaştığı bildiriliyor.



#Doğu Karadeniz
#kanser
#akciğer
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK EK YURT BAŞVURU EKRANI 2025: KYK yurt ek yerleştirme ne zaman yapılacak, başladı mı, kontenjanlar açıklandı mı?