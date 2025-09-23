Kanser haritası değişti: Doğu Karadeniz’de cinsiyete göre farklılık

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kanser türleri cinsiyete göre farklılık gösteriyor. Erkeklerde akciğer ve bronş kanseri, kadınlarda ise meme kanseri en yaygın görülen kanser türü olarak öne çıktığı belirtildi.
Kadınlarda ise en sık görülen kanser türü yaklaşık yüzde 18 oranla meme kanseri oldu. Onu yüzde 10,4 ile mide kanseri, yüzde 8 ile kolon kanseri, yüzde 6 ile kemik iliği (lenfoma vb.) kanserleri ve yüzde 4,6 ile tiroit kanseri izliyor. Akciğer-bronş kanserleri ise kadınlarda yaklaşık yüzde 4,4 oranında görülüyor.
Türkiye genel verileri ile kıyaslandığında, Karadeniz Bölgesi’nde erkeklerde en yaygın üç kanser türü; akciğer, prostat ve kolorektal kanserler olarak sıralanırken, kadınlarda meme, kolorektal ve mide kanserleri öne çıkıyor.
Tiroit kanseri bölgede daha sık görülüyor
Özellikle Doğu Karadeniz’e özgü bazı kanser türlerinde dikkat çekici artışlar gözleniyor. Tiroit kanseri, Karadeniz Bölgesi’nin tamamında Türkiye ortalamasına kıyasla daha yüksek oranlarda görülüyor. Uzmanlar bu durumu genetik yatkınlık, bölgedeki iyot eksikliği bağlıyor. Trabzon gibi illerde ise tiroit ve kemik iliği kanserlerinin diğer bölgelere göre daha dikkat çekici oranlara ulaştığı bildiriliyor.