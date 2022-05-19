Kansere yeni düşmüştü: Ünlü spikere veda

Kansere yenik düşen NTV’nin deneyimli spikeri gazeteci Özlem Sarıkaya Yurt, son yolculuğuna uğurlandı. 4 yıldır kanser tedavisi gören Yurt, önceki gün hayatını kaybetti. 9 yaşında bir çocuk annesi olan 39 yaşındaki Yurt için Ataköy 5. kısım Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
YAKINLARI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Birçok siyasinin çelenk gönderdiği törene ünlü spikerin eşi Yiğit Yurt, annesi Pervin Sarıkaya, mesai arkadaşları, yakınları ve ailesi katıldı. Özlem Sarıkaya Yurt’un yakınları gözyaşlarını tutamadı. Yurt’un annesi Pervin Sarıkayakızının tabutuna sarılıp, “Yolun açık olsun. Güle güle kır çiçeğim, çiçeğini bize bırakıp gitti. Hakkını helal et” diyerek ağladı. Özlem Sarıkaya Yurt, öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Büyükçekmece’deki mezarlıkta toprağa verildi.
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Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından 2019 yılında 'en iyi sabah haberi sunucusu' seçilen NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında vefat etti.
Bir müddettir göğüs kanseriyle mücadele eden Yurt, 2013 yılında anne olmuştu.<br><br>
Yurt'un cenazesi, yarın Ataköy 5. Kısım Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Twitter hesabından taziye mesajı paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun \"NTV haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına ve kurumuna başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.\" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de \"Genç yaşta kaybettiğimiz NTV spikeri Özlem Sarıkaya'ya Allah’tan rahmet diliyoruz… Mekanı cennet olsun…<br>Değerli ailesinin başı sağolsun… NTV ailesine ve tüm basın mensuplarına başsağlığı dileriz…\" paylaşımında bulundu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, \"Genç yaşta yitirdiğimiz Sarıkaya’nın ailesine, sevenlerine ve başta NTV ailesi olmak üzere tüm basın camiasına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin.\" paylaşımında bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yurt'un vefat haberini üzüntüyle öğrendiğini belirterek, \"Genç yaşta vefat eden Özlem Hanım'a Cenabı Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve basın camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum.\" ifadesini kullandı.<br><br>
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise Yurt'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.<br><br>
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, \"Yaşamını yitiren NTV spikeri Özlem Sarıkaya'ya Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. NTV ailesinin ve basın camiasının başı sağ olsun.\" paylaşımını yaptı.
Gazeteci Fuat Kozluklu ise \"Meslektaşım, NTV spikeri Özlem Sarıkaya, kanserle mucadelesini maalesef kaybetti. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah\" ifadelerini kullandı.
ÖZLEM SARIKAYA YURT KİMDİR?<br><br>Özlem Sarıkaya, 21 Mart 1983’te İstanbul’da doğdu.
Eğitimini İstanbul’da tamamlayan isim, İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü birincilikle bitirdi.
İlk olarak Habertürk’te ekranlara merhaba diyen isim, 4 yıllık macerasının ardından 2010 yılında NTV’ye transfer olmuştu.<br><br>
NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt kansere yenik düştü
Bir süredir göğüs kanseri ile mücadele eden NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, hastalığa yenik düştü. 39 yaşındaki Yurt, 2013 yılında anne olmuştu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve siyasi parti temsilcileri Yurt'un vefatı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları paylaştı.
OYNAT 03:21
Mesai arkadaşı Özlem Sarıkaya Yurt'un vefat haberini veren Seda Öğretir gözyaşlarını tutamadı
Bir süredir kanser ile mücadele eden NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, vefat etti. Mesai arkadaşının vefat haberini duyuran spiker Seda Öğretir, gözyaşlarına hakim olamadı. Öğretir, 'Onu yakından tanıyanlar, kalbinin de yüzü kadar güzel olduğuna en yakından tanıklık ettik. Daha 39 yaşındaydı, uzun süredir hastalığıyla mücadele ediyordu. Güçlüydü, çok direndi...' ifadelerini kullandı.