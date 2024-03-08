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Kapının arkasında kavga var: Eş Genel Başkan devrede

CHP Afyon Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal’ın “Seçildiğimde belediyenin kapıları DEM’e kapalı olacak” sözleri CHP’deki üç tarafın yeni kavga sebebi oldu. Özgür Özel, “Kapılar herkese açık olacak” diyerek Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen Köksal’ı düzeltmeye çalıştı. İmamoğlu ise Özel’i aşıp “Ya kendine başka iş bulacak ya başka parti” diyerek Köksal’a kapıyı gösterdi.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 - 8/03/2024 Cuma
Güncelleme: 04:56 - 8/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel
Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel

CHP’nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı ve Afyonkarahisar milletvekili Burcu Köksal’ın partide yol açtığı kriz ilginçleşerek büyüyor. Köksal’ın "Belediye başkanı olursam DEM Partililer giremez" sözlerini “Kendisiyle görüştüm, sürçilisan olmuş” şeklinde değerlendiren Genel Başkan Özgür Özel’e Köksal’dan jet yalanlama gelmişti. Köksal, “Dil sürçmesi sonucu değil, sözümün arkasındayım" demişti.


KILIÇDAROĞLU OLSA BÖYLE KONUŞMAZ

Köksal’ın geri adım atmamasında Kemal Kılıçdaroğlu’ndan güç almasının etkili olduğu ileri sürülüyor. Bu yönüyle olayın CHP’nin çok parçalı yapısı içindeki yaşanan Özel, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu cepheleri arasındaki rekabetin bir yansıması olduğu değerlendiriliyor. Genel Başkan Özel’e yakın isimler, CHP’nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Köksal’ın, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olması durumunda bu sözleri sarf etmeyeceğini kaydetti.


YALANCI DURUMUNA DÜŞTÜ

Dün ise bu yalanlamaya cevap Özel’den beklenirken, “Eş genel başkan” olarak nitelenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan geldi. İmamoğlu, isim vermeden “Ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak. Öyle yağma yok" dedi. Gelişmeler, CHP’de eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ardından göreve gelen yeni yönetimin içinde bulunduğu hali bir kez daha gözler önüne serdi. Kamuoyu önünde yalancı durumuna düşen Genel Başkan Özel, konuyla ilgili konuşamazken, durumundan vazife çıkartan İmamoğlu, bir CHP milletvekilini partiden atma tehdidine kadar çıtayı yükseltmiş oldu.


Özel toplamaya çalıştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Köksal’ın açıklamasını toparlamak için dün Kütahya’da durumu düzeltmeye çalıştı. Özel, “Dünden bugüne bir ihtiyaç daha ortaya çıktı. CHP’li belediyeler, kişilerin dini inancı, hangi siyasi görüşe bağlı kalmaksızın belediye hizmetlerini eşit sunacaklarına, belediye kapılarının herkese açık olacağına dair söz verecekler" dedi.


Yayılma endişesi

CÖte yandan Parti içi kavganın Afyon’da ‘DEM’e kapı kapalı’ krizi ile patladığı CHP’de, milliyetçi seçmenin ağır bastığı adreslerde Burcu Köksal’ı diğer adayların takip etmesi endişesi sardı. Köksal’ın bu söylemleri nedeniyle partideki DEM karşıtı söylemlerin artabileceği endişesi yaşanıyor. CHP’de özellikle Anadolu ve Karadeniz adaylarının DEM’e karşı benzer şeyler söyleyebileceği belirtiliyor. DEM’e karşı söylem üretilirse İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Adana gibi yerlerde beklenen oy geçişlerinin olmayabileceği de kulislerde konuşuluyor.


#politika
#Ekrem İmamoğlu
#Özgür Özel
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