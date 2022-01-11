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Kar İstanbul'un kapısına dayandı: Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı etkili oluyor

Edirne ve Kırklareli'nde kar etkili olmaya başladı. Kentte karın yarın daha etkili olması bekleniyor. İstanbul'da da kar yapılının yarın ve perşembe günü etkili olması bekleniyor.

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Haber Merkezi AA
Kar İstanbulun kapısına dayandı: Edirne ve Kırklarelinde kar yağışı etkili oluyor
Edirne ve Kırklareli'nde kar etkili oluyor.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de sıcaklık 3 derece ölçüldü.

Kent merkezinde zaman zaman hafif yağan kar, Bulgaristan sınırına doğru etkisini artırıyor.

Hamzabeyli Sınır Kapısı civarında kar yerleri örtmeye başladı.

Kentte karın yarın daha etkili olması bekleniyor.

5 günlük Edirne hava durumu

Kırklareli'nde de etkili oluyor

Kırklareli'nde de sınır bölgelerinde yoğun kar görülüyor.

Demirköy ilçesinde kar kalınlığı kısa sürede 5 santimetreyi buldu. Bazı sürücüler, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilerlemekte zorlandı, bazı araçlar yolda kaldı.

Sıcaklığın 2 derece ölçüldüğü Kırklareli'nde karın geceye doğru daha etkili olacağı tahmin ediliyor.

5 günlük Kırklareli hava durumu

Kar İstanbul'un kapısına dayandı

Öte yandan İstanbul'da da yarın ve perşembe günü kar yağışının etkili olması bekleniyor.

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