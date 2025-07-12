Kara bir dönem kapanıyor

MHP lideri Devlet Bahçeli, “Silahların teslim işleminin belirlenmiş takvim içerisinde tamamlanmasıyla birlikte kötü anılar geride kalacak; yeni yüzyılın mimarı ve mihveri Türk milleti olacaktır” dedi. PKK terör örgütünün silah bırakmasıyla ilgili olarak yazılı açıklama yapan Bahçeli, “Bir yanda ülkemiz, diğer yanda mücavir bölgeler; yepyeni ve ümit dolu bir döneme etap etap ilerleyiş ve geçiş hâlindedir. Türkiye, mazisi yarım asra yaklaşan, şiddet ve şekavetle perçinlenmiş bölücü terör musibetinden kurtuluşun eşiğindedir” ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye’nin refah, güven ve huzur dolu bir geleceğin kulvarı olduğunu vurgulayan Bahçeli, özetle şunları söyledi: “En son videolu mesajından da anlaşıldığı üzere PKK’nın kurucu önderliği sözünü tutmuş, taahhüdünün arkasında durmuş, küresel ve bölgesel tehditleri zamanında görmüştür. Bunun yanında DEM Parti, sağduyulu ve sorumlu bir siyaset çizgisini koruyarak “Terörsüz Türkiye” hedefine samimiyetle bağlı kalmış; dengeli ve isabetli söz ve değerlendirmelerle bin yıllık kardeşliğin safında yerini almıştır.”