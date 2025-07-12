Kara bir dönem kapanıyor

MHP lideri Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, “Terörsüz Türkiye” hedefinin sağlam ve sağlıklı hamlelerle mesafe aldığını ifade etti. Bahçeli, “Bugünden (dün) geçerli olmak üzere bölücü terör örgütü gruplar halinde silahları teslim etmeye, aynı zamanda kara bir dönemin kapanması hususunda tarihi nitelikli gelişmeler yaşanmaya başlamıştır” dedi.
MHP lideri Devlet Bahçeli, “Silahların teslim işleminin belirlenmiş takvim içerisinde tamamlanmasıyla birlikte kötü anılar geride kalacak; yeni yüzyılın mimarı ve mihveri Türk milleti olacaktır” dedi. PKK terör örgütünün silah bırakmasıyla ilgili olarak yazılı açıklama yapan Bahçeli, “Bir yanda ülkemiz, diğer yanda mücavir bölgeler; yepyeni ve ümit dolu bir döneme etap etap ilerleyiş ve geçiş hâlindedir. Türkiye, mazisi yarım asra yaklaşan, şiddet ve şekavetle perçinlenmiş bölücü terör musibetinden kurtuluşun eşiğindedir” ifadelerini kullandı.
SÖZLERİNİ TUTTULAR
Terörsüz Türkiye’nin refah, güven ve huzur dolu bir geleceğin kulvarı olduğunu vurgulayan Bahçeli, özetle şunları söyledi: “En son videolu mesajından da anlaşıldığı üzere PKK’nın kurucu önderliği sözünü tutmuş, taahhüdünün arkasında durmuş, küresel ve bölgesel tehditleri zamanında görmüştür. Bunun yanında DEM Parti, sağduyulu ve sorumlu bir siyaset çizgisini koruyarak “Terörsüz Türkiye” hedefine samimiyetle bağlı kalmış; dengeli ve isabetli söz ve değerlendirmelerle bin yıllık kardeşliğin safında yerini almıştır.”
Erdoğan’ı aradı
Öte yandan Bahçeli, terör örgütü PKK’lı bir grubun silahlarını imha etmesinden duyduğu memnuniyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletti. Bahçeli, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Terörsüz Türkiye” hedefleri doğrultusunda terör örgütü PKK’lı bir grubun silahlarını imha etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Görüşmede, “Terörsüz Türkiye” sürecinin ülkenin birlik ve beraberliğine katkı verecek şekilde devam edeceği vurgulandı.