Gündem Kara Kuvvetleri Komutanlığından 32si muvazzaf 36 askerle 1 mahrem sorumlu hakkında gözaltı kararı verildi
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Kara Kuvvetleri Komutanlığından 32'si muvazzaf 36 askerle 1 mahrem sorumlu hakkında gözaltı kararı verildi

Kara Kuvvetleri Komutanlığından 32'si muvazzaf 36 askerle 1 mahrem sorumlu hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 32'si muvazzaf 36 askerle 1 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda, FETÖ/PDY ile irtibatı tespit edilen 4'ü ihraç, 32'si aktif görevde ve biri 'sivil mahrem imam' olmak üzere toplam 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ankesörlü ve kontörlü telefonlar ile büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonlarda 23 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

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