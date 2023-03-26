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Karamollaoğlu'ndan CHP'yi ayaklandıracak LGBT çıkışı: İki erkek iki kadın bir araya gelmiş 'biz aileyiz' diyor haydi oradan

Yedili Masa'nın ortağı olan ve LGBT kavramına karşı çıkan tek parti olmasıyla bilinen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu son açıklamasıyla başta CHP olmak üzere ittifak ortaklarını kızdıracak söylemlerde bulundu. "Aile mefhumunun dejenere edilmesine rıza gösteremeyiz" diyen Karamollaoğlu, "İki tane erkek, iki tane kadın bir araya gelmiş biz de aileyiz diyorlar, hadi oradan nereden çıkardın böyle saçmalığı" ifadelerini kullandı.

16:02 . 26/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

Yedili Masa'nın uzlaşma sağlayamadığı konulardan biri de LGBT. Masada LGBT'ye destek vermeyen tek parti de Saadet Partisi.

Saadet Partisi Genişletilmiş İl Divanı programında konuşan parti Genel Başkanı
Temel Karamollaoğlu
, başta CHP olmak üzere ittifak ortaklarını kızdıracak açıklamalarda bulundu.

'Ailenin bütünlüğünü korumakla mükellefiz'

Aile mefhumu bozulursa toplumun ayakta tutulamayacağını söyleyen Karamollaoğlu,
"Ailenin bütünlüğünü korumakla mükellefiz. Aile; toplumun temelidir, çekirdeğidir. Biz aile mefhumunun dejenere edilmesine rıza gösteremeyiz. Bunu bilmek mecburiyetindeyiz. Aile; bir erkek, bir kadın ve çocuklardan meydana gelir. İki tane erkek, iki tane kadın bir araya gelmiş. ‘Biz de bir aileyiz.’ Haydi oradan! Nereden çıkardın böyle saçmalığı? Biz aile kavramını toplumun diri ve canlı kalması için elzem görürüz"
ifadelerini kullandı.
  • Saadet Partisi liderinin konuşması sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, ittifak ortaklarından CHP'nin ise Karamollaoğlu'nun söyledikleriyle ilgili görüşleri merak konusu oldu.



#Temel Karamollaoğlu
#Saadet Partisi
#LGBT
#CHP
1 saat önce
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