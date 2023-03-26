Karamollaoğlu'ndan CHP'yi ayaklandıracak LGBT çıkışı: İki erkek iki kadın bir araya gelmiş 'biz aileyiz' diyor haydi oradan

"Ailenin bütünlüğünü korumakla mükellefiz. Aile; toplumun temelidir, çekirdeğidir. Biz aile mefhumunun dejenere edilmesine rıza gösteremeyiz. Bunu bilmek mecburiyetindeyiz. Aile; bir erkek, bir kadın ve çocuklardan meydana gelir. İki tane erkek, iki tane kadın bir araya gelmiş. ‘Biz de bir aileyiz.’ Haydi oradan! Nereden çıkardın böyle saçmalığı? Biz aile kavramını toplumun diri ve canlı kalması için elzem görürüz"