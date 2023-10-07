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Kararsız vekillere ikna kuşatması

CHP’de genel merkez de muhalifler de kurultayda doğal delege olan ve kararını netleştiremeyen vekillerin peşinde düştü. İki cephe arasında kararsız kalan yaklaşık 30 milletvekili bulunduğu tahmin ediliyor.

Mehmet Güney
04:00 . 7/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Büyük kurultay için son ayına giren CHP’de genel merkez ekibi ile değişimciler arasında son rauntlar yaşanıyor. 4-5 Kasım’da genel başkan ve parti yönetimini belirleyecek olan CHP’de, hem genel merkez hem de muhalifler Meclis’te ağırlığını artırmayı planlıyor. “Doğal delege” olarak 38’inci Olağan Kurultay’da oy kullanma hakkına sahip olan CHP’li 130 milletvekilinin yaklaşık 40’ı değişimci iken 60 vekil de Kılıçdaroğlu’ndan yana. 30 vekil ise henüz net bir karar vermedi. TBMM’nin açılması ile genel merkezciler ve değişimciler 30 vekil için mesai harcamaya başladı.

DELEGELER TARAF DEĞİŞTİRİYOR

CHP İstanbul il ve ilçe örgütlerinde de rekabet artarak devam ediyor. İstanbul’daki ilçe teşkilatları, seçtikleri delegelerin fikir değiştirmesinden şikâyet ediyor. Birçok ilçede delegelerin listelere Genel Merkez yanlısı olarak girdiğini belirten üyeler, il kurultayı yaklaştıkça fikir değiştirdiklerini ve değişimci tarafa yaklaştıklarını söylüyor. Bazı ilçelerde değişimci adayların, ‘Genel merkez adaylığımı onayladı’ sözleri ile delege üzerinde hâkimiyet kurmaya çalıştığı da belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’nun bu duruma tepki gösterdiği, önümüzdeki süreçte özellikle İstanbul’da genel merkez adayı olduğunu söyleyenlerin iddialarını teşkilatlara kanıtlamak zorunda olacağı bildriliyor.



#Siyaset
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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