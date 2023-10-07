Kararsız vekillere ikna kuşatması

Büyük kurultay için son ayına giren CHP’de genel merkez ekibi ile değişimciler arasında son rauntlar yaşanıyor. 4-5 Kasım’da genel başkan ve parti yönetimini belirleyecek olan CHP’de, hem genel merkez hem de muhalifler Meclis’te ağırlığını artırmayı planlıyor. “Doğal delege” olarak 38’inci Olağan Kurultay’da oy kullanma hakkına sahip olan CHP’li 130 milletvekilinin yaklaşık 40’ı değişimci iken 60 vekil de Kılıçdaroğlu’ndan yana. 30 vekil ise henüz net bir karar vermedi. TBMM’nin açılması ile genel merkezciler ve değişimciler 30 vekil için mesai harcamaya başladı.