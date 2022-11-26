Karkamış’ta okullar iki gün daha tatil edildi

Özdemir İnce Tele1'de İslam'ı hedef aldı: 'Ümmet diktatoryadır' sözleri tepki çekti

Tele1 kanalında İslam ve Müslümanları hedef olan skandal tutuma bir yenisi daha eklendi. Cumhuriyet yazarı Özdemir İnce, 'Ümmet' kavramını Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın taraftarı olmakla eş değer gördü. Türkiye'de ümmetin yeri olmadığını söyleyen İnce, 'Ümmetin ne faydası var? Ümmet diktatoryadır' deyip Hz. İbrahim, Hz. Hacer ve Hz. İsmail'i hedef alan rezil sözler sarf etti.





