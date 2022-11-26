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Karkamış’ta okullar iki gün daha tatil edildi

Terör örgütünün Suriye’nin kuzeyinden roketli saldırı gerçekleştirdiği Gaziantep’in Karkamış ilçesinde, okullar iki gün daha tatil edildi.

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Haber Merkezi İHA
Karkamış’ta okullar iki gün daha tatil edildi
Karkamış

Teröristlerin 21 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirdiği roketli saldırıda 1 okul, 1 tır ve evlerin hasar gördüğü Gaziantep’in Karkamış ilçesinde, Valilik kararı ile okullar iki gün daha tatil edildi.

Suriye’nin kuzeyinden gerçekleştirilen roketli saldırılarda hasar meydana gelen Kocatepe İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan, bir binada ise 5 yaşındaki Hasan Karataş hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralanmıştı.

Hızlı bir bakım ve onarım çalışması başlatıldı

Saldırının hemen ardından ilçede 1 hafta boyunca eğitime ara verilirken, roketin düştüğü Kocatepe İlkokulunda hızlı bir bakım ve onarım çalışması başlatıldı.

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