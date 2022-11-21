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Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış ve Öncüpınar'a roketli saldırı! 3 şehit, 10 yaralı

Gaziantep'in Karkamıi ilçesinden son dakika üzücü haber geldi. Gaziantep'in Karkamış ilçesine Suriye'nin Ayn el-Arab bölgesinden ateşlendiği tahmin edilen 7 adet roketten 5'i Karkamış ilçesine isabet ederken, 2'sinin ise Cerablus'a düştüğü öğrenildi. Gaziantep Karkamış'ta son durum ne, yaralı sayısı kaç? İşte ayrıntılı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gaziantep Karkamışta ne oldu? Son dakika roket saldırısı! Yaralı ve ölü sayısı kaç?
Gaziantep Karkamış

Gaziantep'in Karkamış ilçesine havan saldırısı yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırılarda yaralanan altı kişiden üçünün hayatını kaybettiğini aktardı. İlçeye dün akşam saatlerinde de roket saldırısı düzenlenmişti.

GAZİANTEP KARKAMIŞ'TA NE OLDU?

Gaziantep Valisi Davut Gül, terör örgütü tarafından gerçekleştirilen roketli saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 6 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Gaziantep’in Karkamış ilçesine Suriye’nin Ayn el-Arab bölgesinden ateşlendiği tahmin edilen 7 adet roketten 5’i Karkamış ilçesine isabet ederken, 2’sinin ise Cerablus’a düştüğü öğrenildi. Vali Gül, yaptığı açıklamada, saldırıda 2 kişinin öldüğünü belirterek, "Terör örgütü tarafından Fırat’ın doğusundan Karkamış ilçe merkezine 5 adet havan roket atılmıştır. Sivil yerleşim merkezlerine isabet eden saldırıda 2 hemşerimiz vefat etmiştir,. 2’si ağır olmak üzere 6 vatandaşımız yaralanmıştır" denildi.

BAKAN SOYLU'DAN KARKAMIŞ AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim ilk tespit edebildiğimiz kadarıyla 3 havan atışı gerçekleşti. Ardından bunların yerleşim yerlerine isabet edenleri nedeniyle 6 kiş yaralandı. Hastaneye intikal ettirildiler. Maalesef ilk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti, bir tanesi çocuk. Bir tanesi de öğretmen" açıklamasını yaptı.

KİLİS ÖNCÜPINAR'A DA 3 ROKET DÜŞTÜ

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden teröristlerce atılan 3 roket düştü.

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler, Kilis'te Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine isabet etti.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Saldırıda, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca dün de aynı bölgeye roketle saldırıda bulunulmuş, 1'i asker 7'si polis 8 kişi yaralanmıştı.

Kilis'te Öncüpınar sınır kapısına roketli saldırı
GÜNDEM
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