Kartal AİHL 5'inci sınıf kabul sınavı başvuruları başladı

23/03/2026, Pazartesi
Kartal AİHL 5. sınıf sınavına başvurular başladı.
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokulu, 2026–2027 eğitim yılı için 5. sınıfa öğrenci alımına başladı. Başvurular 23 Mart – 8 Mayıs tarihleri arasında online yapılacak. Sınav ise 16 Mayıs Cumartesi günü okul binasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, sınav sonuçlarının 20 Mayıs, kesin kayıt sıralamasının ise 23 Mayıs tarihinde açıklanacağını takip edebilecek.

Başvurular okulun resmi web sitesi üzerinden yapılacak

Okula kabul edilmek isteyen öğrenciler, başvurularını
online olarak yapabilecek. Başvurular 8 Mayıs 2026 saat 17.00’ye kadar geçerli olacak. Öğrenciler, sınava girebilmek için gerekli giriş belgelerini 11–15 Mayıs 2026 tarihleri arasında alabilecek.

Kabul sınavı 16 Mayıs'ta

Kartal AİHL 5. sınıf kabul sınavı, 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 14.00’te okul binasında gerçekleştirilecek. Sınav süresi 100 dakika olarak belirlendi. Yoğunluk durumuna göre ek binaların da kullanılması planlanıyor.

