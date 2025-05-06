Kayıp hayvanını arayan yaşlı adam ormanlık alanda ölü bulundu

Hüseyinbeyoğlu Köyünde yaşayan 69 yaşındaki Sabri Yılmaz, arkadaşıyla birlikte 3 gündür kayıp olan hayvanını aramak için ormana gitti. Bir süre sonra Yılmaz ve arkadaşı birbirlerinden ayrılarak iki farklı noktada hayvanı aramaya devam etti.