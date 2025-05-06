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Kayıp hayvanını arayan yaşlı adam ormanlık alanda ölü bulundu

Kayıp hayvanını arayan yaşlı adam ormanlık alanda ölü bulundu

13:126/05/2025, Salı
IHA
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Yaklaşık 7 saatlik aramanın ardından Yılmaz'ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.
Yaklaşık 7 saatlik aramanın ardından Yılmaz'ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.

Karabük'ün Yenice ilçesinde kayıp hayvanını aramak için evden ayrılan yaşlı adam ormanlık alanda ölü bulundu.

Hüseyinbeyoğlu Köyünde yaşayan 69 yaşındaki Sabri Yılmaz, arkadaşıyla birlikte 3 gündür kayıp olan hayvanını aramak için ormana gitti. Bir süre sonra Yılmaz ve arkadaşı birbirlerinden ayrılarak iki farklı noktada hayvanı aramaya devam etti.


Yılmaz, saatlerce aramanın ardından hayvanını bulamayınca arkadaşını arayarak çok yorulduğunu belirterek eve dönüş yapacağını söyledi.

Akşam eve geri dönmeyen ve kendisinden haber alamayan Yılmaz'ın yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. AFAD ekiplerinin de destek vermesiyle bölgede arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 7 saatlik aramanın ardından Yılmaz'ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Yapılan incelemenin ardından Yılmaz'ın naaşı Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yaşlı adamın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsi sonrası belli olacak.




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