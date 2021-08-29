Gündem Kayseride 21 yıl hapis cezasına çarptırılan hırsız, sahte kimlikle yakalandı
KAYSERİ

Kayseri'de 21 yıl hapis cezasına çarptırılan hırsız, sahte kimlikle yakalandı

Kayseri'de 11 ayrı 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 21 yıl 11 ay hapis cezası bulunan 45 yaşındaki Döne A., sahte kimlikle yakalandı. Kimlikte soyadını değiştiren Döne A.'nın emniyette alınan parmak izinden gerçek ismi belirlendi.

Haber Merkezi DHA
Kayseri haberleri: 21 yıl hapis cezasına çarptırılan hırsız, sahte kimlikle yakalandı
Döne A., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip, Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 11 ayrı 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 11 ay hapis cezası olan Döne A'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Döne A.'nın Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'ndeki evde saklandığını belirledi. Eve operasyon düzenleyen polis, Döne A.'yı yakaladı.

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Döne A., aranan kişinin kendisi olmadığını iddia ederek, sadece soyadını değiştirdiği sahte kimliği polise gösterdi. Polis, Döne A.'yı parmak izi için emniyete götürdü.

Parmak izinin alınmasıyla gerçek kimliği ortaya çıkan Döne A.'nın uzun süredir, çıkardığı sahte kimlikle yaşamını sürdürdüğü belirlendi.

Gözaltına alınan Döne A., emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip, Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

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