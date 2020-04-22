Gündem Keçiörende 23 Nisan coşkusu üstü açık otobüs konseriyle yaşanacak
ANKARA

​Keçiören'de 23 Nisan coşkusu üstü açık otobüs konseriyle yaşanacak

Keçiören'de 23 Nisan coşkusu üstü açık otobüs konseriyle yaşanacak

Keçiören Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle meydanlarda kutlamaları iptal edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yılı dolayısıyla üstü açık otobüsle konser düzenleyecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Keçiören Belediyesi 23 Nisan’ı üstü açık otobüste düzenlenecek olan konserle kutlayacak.
Keçiören Belediyesi 23 Nisan’ı üstü açık otobüste düzenlenecek olan konserle kutlayacak.

Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Türk milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı, Türk halkının egemenliğini ilân ettiği ve dünyada ilk ve tek olarak kutlanılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yılını ilçemizde coşkulu bir konserle kutluyoruz. Tüm çocuklarımızı evlerinin pencere ve balkonlarına bekliyoruz” dedi.

ÇOCUKLARA YÖNELİK POPÜLER ŞARKILAR SESLENDİRİLECEK

Keçiören Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında meydanlarda kutlanamayan 23 Nisan’ı üstü açık otobüste düzenlenecek olan konserle kutlayacak. Çocuklara ve gençlere yönelik bir repertuvarla hazırlanan konser programı, 4 kişilik pop orkestrası ve 1 solist çocuktan oluşacak. Çocuklara yönelik popüler şarkılarla hayata geçirilecek olan konser 12.00 ile 18.00 arasında saatleri arasında gerçekleştirilecek. Evlerinde kalan çocukların keyifli vakit geçirmesi için hareket halindeki otobüs cadde ve sokaklarda belirli aralıklarda durak yaparak bayram coşkusunu ilçedeki 51 mahallede yaşatacak.

“23 NİSAN’I RESİM, ŞARKI, ŞİİR, FOTOĞRAF VE VİDEOLARLA KUTLAYACAĞIZ”

Başkan Turgut Altınok, 23 Nisan’ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara hediye edilen bir bayram olduğunu hatırlatarak, “Umudumuz, ikbalimiz ve istikbalimiz olan sevgili çocuklarımızın 23 Nisan coşkusundan uzak kalmaması adına aynı zamanda TBMM’nin açılışının da 100’üncü yılını kutlayacağımız özel bir etkinlik planlıyoruz” dedi.

Altınok, kutlama planlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Koronavirüs salgını hayatımızda birçok şeyi değiştirdi. Toplu olarak bir arada bulunmamızın sağlığımız açısından olumsuz neticeler ortaya çıkarabilecek olması, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın meydanlarda coşkuyla kutlanmasına da engel oldu. Biz de, aynı zamanda TBMM’nin açılışının yüzüncü yılı olan 23 Nisan’ı Türkiye’den ve dünyadan katılım sağlayacak olan çocuklarımızla kutlamak istedik. Bunu da, çocuklarımızın çizdikleri resimleri, söyledikleri şarkıları, yazdıkları ya da okudukları şiirleri, çektikleri fotoğraf veya videoları sosyal medya hesaplarımızdan ve belediyemizin web sitesinden yayınlayarak organize ettik. Coşkulu konserimizle de 23 Nisan’ı çocuklarımıza yakışır bir şekilde kutlayacağız.”

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