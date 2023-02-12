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Kendi harap, simgesi ayakta

Adıyaman’ın omurgasını oluşturan 1,5 kilometrelik Atatürk Bulvarı, depremden büyük yara almış. Kenti silindir gibi etkileyen depremde Adıyaman’ın simgesi olan ve üzerinde üzüm figürü bulunan saat kulesi felaketten sağlam çıkmış.

Fazlı Şahan
Fazlı Şahan
04:29 . 12/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Adıyaman’ın simgesi olan ve üzerinde üzüm figürü bulunan saat kulesi depremden sağlam çıkmış.

Adıyaman’ın simgesi olan ve üzerinde üzüm figürü bulunan saat kulesi depremden sağlam çıkmış.

Adıyaman’ın omurgasını oluşturan 1,5 kilometrelik Atatürk Bulvarı, depremden büyük yara almış. Kenti silindir gibi etkileyen depremde Adıyaman’ın simgesi olan ve üzerinde üzüm figürü bulunan saat kulesi felaketten sağlam çıkmış. Asrın büyük felaketi olan depremde en büyük zararı gören illerden bir tanesi de Adıyaman. Diğer yerleşimlerde olduğu gibi şehir asıl hasarı ikinci depremde almış. Şehrin en büyük caddesi Atatürk Bulvarı’nda sağlam bir bina kalmamış durumda. Adıyaman’da Elbistan ve Malatya’daki yıkımın tersine binalar genelde bütün olarak yana yatmış.

Fazlı Şahan

EN ACI TABLO ATATÜRK BULVARINDA

Atatürk Bulvarı’nın dışında Haydar Efendi Caddesi, 30 Ağustos Caddesi, Adıyaman 3’üncü Çevre Yolu (Yenimahalle) da hasar kendini gösteriyor. Ama en acı tablo Atatürk Bulvarında. Bulvarın yeniden inşada komple yıkılması gerektiği söyleniyor. Bulvarın ortasında yer alan aynı zamanda Adıyaman’ın simgesi ve üzerinde üzüm sembolü olan saatli kule ise sapasağlam ayakta.

KAYALAR YOLLARA DÜŞMÜŞ

Eski binalar depremde yıkılmış. Yıkılanlar binalar arasında yeni binalarda yer alıyor. Şehirde akaryakıt verilmeye başlanmış. İstasyonlar önündeki kuyruklar erimiş. Çok sayıda yurt dışından gelen arama, kurtarma ekibi de Türk ekiplerle omuz omuza mesaisini sürdürüyor. Şehre Türkiye’den yardım akıyor. Şehirde Türkiye’nin her şehrinden gelen TIR’ları görmek mümkün. Hırsızlık ve yağmaya karşı kolluk teyakkuz. Vatandaşların enkaz önündeki nöbetleri ise sürüyor. Çalışmalara nezaret eden vatandaşlar gelecek iyi haberleri bekliyor.


#Adıyaman
#Deprem
#Saat Kulesi
42 dakika önce
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Kendi harap, simgesi ayakta
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