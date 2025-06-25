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Kıbrıs’ta kurtarma tatbikatı

Kıbrıs’ta kurtarma tatbikatı

Canberk Doğan
04:0025/06/2025, Çarşamba
G: 25/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Bölgedeki güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından yürütülen arama kurtarma faaliyetleri sırasında, itfaiye ekipleri uçakta çıkan yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri ise yaralıları ambulanslarla hastaneye sevk etti.
Bölgedeki güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından yürütülen arama kurtarma faaliyetleri sırasında, itfaiye ekipleri uçakta çıkan yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri ise yaralıları ambulanslarla hastaneye sevk etti.

Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2025 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, Türkiye ile KKTC arama kurtarma unsurlarının katılımıyla Kıbrıs’ta gerçekleştiriliyor. Bu yıl 21'incisi düzenlenen tatbikatın dün kara safhası tamamlandı. Tatbikatın senaryosu kapsamında, İzmir Adnan Menderes-Lefkoşa Ercan Havalimanı uçuşunu gerçekleştiren bir uçağın tehlike sinyali vermesi sonrası arama-kurtarma harekatı canlandırıldı. Yine senaryo gereği tehlike sinyali veren uçak için yer tespit çalışmaları başlatıldı. Düşen uçak insansız hava araçları, helikopter ve uçaklar vasıtasıyla tespit edildi ve bölgeye arama kurtarma eğitimi alan personel intikal etti. Kurtarma ekipleri “fast drop” olarak tabir edilen hızlı iniş yöntemiyle helikopterden inerek ağır yaralıları bölgeden tahliye etti. Bölgedeki güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından yürütülen arama kurtarma faaliyetleri sırasında, itfaiye ekipleri uçakta çıkan yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri ise yaralıları ambulanslarla hastaneye sevk etti.


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