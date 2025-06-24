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Japonya ülke sınırları içindeki ilk füze denemesini yaptı

Japonya ülke sınırları içindeki ilk füze denemesini yaptı

16:4424/06/2025, Salı
AA
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Savunma Kuvvetlerinden yaklaşık 300 askerin katıldığı bildirildi.
Savunma Kuvvetlerinden yaklaşık 300 askerin katıldığı bildirildi.

Japonya, ilk kez kendi toprakları içinde füze tatbikatı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Japon ordusundan yetkililer, ülkenin kuzeyinde yer alan Hokkaido Adası'ndaki atış alanında füze tatbikatı yapıldığını açıkladı.

Yetkililer, ülke sınırlarındaki ilk füze tatbikatına Savunma Kuvvetlerinden yaklaşık 300 askerin katıldığını belirtti.

Tatbikatın, kıyıdan yaklaşık 40 kilometre açıkta bulunan ve içinde insan olmayan bir tekneye karşı Type-88 tipi kısa menzilli gemisavar füzelerle yapıldığını kaydeden yetkililer, sonuçların henüz değerlendirme aşamasında olduğunu ifade etti.

Japonya daha önceki füze denemelerini ABD ve Avustralya gibi diğer ülkelerin topraklarında yapmıştı.



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