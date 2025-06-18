Japonya ve Güney Kore'den ortak ABD kararı

"Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore meselesi de dahil olmak üzere çeşitli bölgesel jeopolitik krizlere karşı ABD ile üçlü işbirliğini daha da geliştirme ve Güney Kore ile Japonya arasındaki ikili ilişkileri de derinleştirme konusunda anlaştı”