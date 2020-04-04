Kimisi alkışlıyor, kimisi saldırıyor: Hemşireyi darp etti, camları kırdı, serbest kaldı

Türkiye, koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarını el üstünde tutarken, bazı vatandaşlar utandıracak hareketler sergiliyor. İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Bayraklı 5 Nolu Alpaslan Aile Sağlık Merkezi'ne gelen D.Y. isimli kadın, çocuğunun periyodik raporunu, kendisinin aile hekimi olmamasından dolayı vermediği için mahkemelik olduğu Dr. Özgür Akkoç'un görev yaptığı merkeze gitti.

Darp etti, camları kırdı

D.Y., davada şahitlik yapan hemşire Aslı Kavuklu'nun odasına yöneldi. İddiaya göre sağlık merkezi çalışanlarının engellemesine rağmen Kavuklu'nun üzerine yürüyen D.Y., onu darp etti. Hakaretler savurup, merkezin camlarını kırdı. D.Y., merkezden ayrılırken, boynuna darbe alan Kavuklu, darp raporu aldıktan sonra şikayetçi oldu. Gözaltına alınan D.Y., polis merkezinde alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"Daha önce davalık olduk"

8 yıldır aynı sağlık merkezinde görevli olduğunu anlatan hemşire Aslı Kavuklu, "Daha önce hekimimize hakaret eden ve onunla davası olan bir hastaydı. Ben davada şahit olduğum için bana saldırdı. Saldırmak için gelmiş. Arkamdan gelip saldırdı. Darp raporu aldım. Çok üzücü bir durum. Biz tüm gün çalışamadık. Çok hastamız mağdur oldu. Takıntılı olan bu şahıs, bizim hizmet vermemizi engelledi. Şikayetçi oldum. Polislere ifade verdik. Boğazımı sıktı. Saçlarımı çekti ve bana tekme attı" dedi.

Serbest bırakılmasına tepki