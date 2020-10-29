Kırıkkale merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

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Fransız vekilden Macron'a sert eleştiri: Laiklik, Müslümanlara nefretini kusmak için bahane değil

İslam'a savaş açan Macron yönetimine bir tepki de Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız milletvekili Manon Aubry'den geldi. "Laiklik, sabah, öğlen ve akşam Müslümanlara nefretini kusmak için bir bahane değil" diyen Aubry, Macron hükümetine baskıları sona erdirme çağrısı yaptı.