Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Kırıkkale merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu 7 kişi gözaltına alındı
KIRIKKALE

Kırıkkale merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

Kırıkkale merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

Kırıkkale merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, aralarında muvazzaf ve meslekten ihraç edilen askerlerin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefondan ardışık arama kaydı bulunan 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından şüphelilere yönelik Kırıkkale, İstanbul, Gümüşhane, Konya ve Kocaeli'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

7 kişi gözaltına alındı

Operasyonda, aralarında muvazzaf ve meslekten ihraç edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Kırıkkale'ye getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ankara'da FETÖ operasyonu: 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı var
GÜNDEM
Ankara'da FETÖ operasyonu: 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı var

FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: Biri çatıda diğeri ise kilerde yakalandı
GÜNDEM
FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: Biri çatıda diğeri ise kilerde yakalandı
Abone Ol Google News
Dokuz il için uyarı

Dokuz il için uyarı

İşte kuvvetli yağışın beklendiği iller.
Kırk beş milyonu geçti

Kırk beş milyonu geçti

Koronavirüs salgını hızla yayılıyor.
Elimizdeki maçı verdik!

Elimizdeki maçı verdik!

Sivasspor öne geçti ama skoru koruyamadı.
Sahiplerini buldu

Sahiplerini buldu

​Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri açıklandı.
İstiklal Marşı ile başladı

İstiklal Marşı ile başladı

​Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan 29 Ekim'e özel gösteri.
Dünyada en iyisi

Dünyada en iyisi

​Selçuk Bayraktar'dan yerli üretim uçak motoru paylaşımı.
Tablo ağırlaşıyor

Tablo ağırlaşıyor

​Sağlık Bakanlığı son sayıları açıkladı.
Putin adres gösterdi

Putin adres gösterdi

​Türkiye'nin de olduğu grupta çözüm bulunsun.
Japonya ve Rusya'ya satıyorlar

Japonya ve Rusya'ya satıyorlar

Denizi olmayan şehirden somon ihracatı başarısı.
Günde<br>250 kişi geliyor

Günde
250 kişi geliyor

​Girişler yasaklandı ama yine de ilgi odağı.
Rusya kısmen <br>Müslüman bir ülke

Rusya kısmen
Müslüman bir ülke

Kremlin'den Charlie Hebdo açıklaması geldi.
​Asam'dan Macron'a tepki

​Asam'dan Macron'a tepki

ASAM yönetim kurulu başkanı Doğanay: Bir dakika Mösyö Macron
Disipline sevk edildi<br>

Disipline sevk edildi

​İYİ Parti'yi ve İstanbul il başkanını eleştirmişti.
Danışmanı paketlendi

Danışmanı paketlendi

Hatay'daki DHKP-C operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

Hesap verecek

Hesap verecek

Komşusunu döven Halil Sezai, 5 ayrı suçtan yargılanacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.