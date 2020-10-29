Kırıkkale merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefondan ardışık arama kaydı bulunan 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından şüphelilere yönelik Kırıkkale, İstanbul, Gümüşhane, Konya ve Kocaeli'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
7 kişi gözaltına alındı
Operasyonda, aralarında muvazzaf ve meslekten ihraç edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Kırıkkale'ye getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.