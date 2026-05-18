Kırıkkale’de dikkat çeken eğitim hamlesi: Diyanet’in yeni merkezi ulusal eğitimlerin yeni adresi oldu

Diyanet İşleri Başkanlığının eğitim alanındaki yeni yatırımlarından biri olarak hizmete açılan Kırıkkale Dini İhtisas Merkezi, ulusal çapta gerçekleştirilen önemli programlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Diyanet İşleri Başkanlığı Destek ve Göç Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen “Engelli Koordinatörleri Semineri”, Türkiye’nin birçok il ve ilçesinden gelen koordinatörlerin katılımıyla Kırıkkale’de gerçekleştirildi. Bir hafta süren seminer programında engelli bireylere yönelik dini ve manevi hizmetlerin geliştirilmesi, sahada karşılaşılan meseleler ve çözüm önerileri ele alındı.

Programın koordinasyonunu yürüten Göç ve Manevî Destek Hizmetleri Daire Başkanı Fatih Yıldız, engelli bireylere yönelik hizmetlerin daha etkin, erişilebilir ve kapsayıcı şekilde sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Alanında uzman isimlerin sunum yaptığı seminerde, farklı illerde yürütülen uygulamalar değerlendirilirken koordinatörler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı da gerçekleştirildi.

Yakın zamanda hizmete açılan Kırıkkale Dini İhtisas Merkezi; modern eğitim alanları, konaklama imkânları ve donanımlı fiziki yapısıyla dikkat çekiyor. Açıldığı günden itibaren çeşitli eğitim, seminer ve hizmet içi programlara ev sahipliği yapan merkez, Diyanet İşleri Başkanlığının nitelikli insan kaynağı yetiştirme vizyonuna katkı sunmayı sürdürüyor.

Kırıkkale Dini İhtisas Merkezi Müdürü Burhan Tufan ise böylesine anlamlı bir programa ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, Dini İhtisas Merkezinin önümüzdeki süreçte de ulusal düzeyde eğitim ve koordinasyon programlarına ev sahipliği yapmaya devam edeceğini ifade etti.

Program sonunda katılımcılar, Kırıkkale Dini İhtisas Merkezi’nin fiziki kapasitesi, eğitim ortamı ve misafirperverliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.







