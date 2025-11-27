Yeni Şafak
Kırklareli'nde bir evde yangın faciası: 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Kırklareli'nde bir evde yangın faciası: 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Kırklareli/Babaeski
Kırklareli/Babaeski

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Eski eşinin evini yaktığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.

Kırklareli Babaeski Karahalil beldesinde C.S’nin (46) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangında C.S. ile evde bulunan Ç.Ç. (41) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

C.S. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ç.Ç'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından evi yaktığı iddiasıyla C.S’nin eski eşi Bahar D. (40) gözaltına alındı.



