Kırmızı boyalı dere Marmara Denizi'ne aktı: Müsilaja davetiye çıkaran tesislere ağır yaptırım çağrısı

Geçtiğimiz yıl başta Marmara sahilleri olmak üzere deniz yüzeyini ve derinlerini saran müsilaj, çevre felaketi olarak nitelendirilebilecek boyuta ulaşmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında alınan kararların hayata geçirilmesi ile denizleri tehdit eden müsilaj ekiplerin yoğun çalışması ile büyük oranda temizlendi.

Uzmanlar denizlerdeki müsilaj tehlikesinin henüz geçmediğine dikkat çekerken TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu, Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorununa karşı 157 çözüm önerisi hazırladı. Yapılan çalışmada öncelikli tedbirin Marmara Denizi’nin azot ve fosfor yükünü azaltmak olduğu vurgulandı.

KAMARA DERESİ KIRMIZIYA DÖNDÜ

Geçtiğimiz hafta Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Kamara Deresi'nin kırmızı renge bürünmesi bölge halkını oldukça tedirgin etmişti. Kamara Deresi, atıklar nedeniyle Marmara Denizi'ne kırmızı renge bürünerek aktı.

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Derenin kirlenmesine, yakın bölgedeki bir tesisin neden olduğu öğrenilirken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, dereye atık suyunu akıtarak nehrin renginin değişmesine sebep olan tesise 500 bin lira ceza kesildiğini ve faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.

"DAHA ÇOK MÜSİLAJ GÖRÜRÜZ"

Doğa ve çevre programları yapımcısı olan Güven İslamoğlu, Marmara'yı tehdit eden kirliliğe ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Kamara Deresi'nin kirli görüntüsünü paylaşan İslamoğlu, "Daha çok müsilaj görürüz" dedi.

Dereyi kirleten tesislere dikkat çeken İslamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Ben olsam bu tesisleri ceza haricinde 3 ay da kapatırım. Çünkü çalışarak cezayı ödedikleri için bunu göze alıyorlar. Bir daha olursa ticaretten men ederim."

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Bu sene Marmara'da müsilaj olur mu diye soran oluyor.Olmaması mümkün mü...Daha çok müsilaj görürüz.

Ben olsam bu tesisleri ceza haricinde 3 ay da kapatırım.

Çünkü çalışarak cezayı ödedikleri için bunu göze alıyorlar.

Bir daha olursa ticaretten men ederim. #marmaraEreğli pic.twitter.com/PQ77WGgUrc — Güven İslamoğlu (@guvenislamoglu) April 17, 2022

HAYAT Müsilaja karşı 157 çözüm

FOTOĞRAF 6 Marmara Denizi’nde Yenikapı ve Zeytinburnu açıklarının küçük bir kısmının kirlendiği görüldü. Özellikle gemilerin etrafında daha yoğun bir kirliliğin olduğu gözlerden kaçmadı. İnce uzun bir çizgi şeklinde görülen kirliliğin müsilaj olabileceği iddia edildi. İstanbul’da denizdeki kirlilik dron ile görüntülendi: Müsilaj olabilir Yenikapı ve Zeytinburnu açıklarındaki kirlilik dron ile görüntülendi. İnce uzun bir şerit halinde gözüken kirlilik müsilaj olarak yorumlandı. BiP'te paylaş

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