Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Kırmızı boyalı dere Marmara Denizine aktı Müsilaja davetiye çıkaran tesislere ağır yaptırım çağrısı
TEKİRDAĞ

Kırmızı boyalı dere Marmara Denizi'ne aktı: Müsilaja davetiye çıkaran tesislere ağır yaptırım çağrısı

Marmara Denizi’ndeki kirlilik ve müsilaj sorunuyla mücadele çalışmaları devam ederken Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Kamara Deresi'nin kırmızı renge bürünmesi büyük panik yarattı. Derenin kirlenmesine yakın bölgedeki bir tesisin neden olduğu öğrenilirken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü dereye atık suyunu akıtarak nehrin renginin değişmesine sebep olan tesise 500 bin lira ceza kesildiğini ve faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı. Konuya ilişkin paylaşımda bulunan ve dereyi kirleten tesislere tepki gösteren doğa ve çevre programları yapımcısı Güven İslamoğlu, "Ben olsam bu tesisleri ceza haricinde 3 ay kapatırım. Çalışarak cezayı ödedikleri için bunu göze alıyorlar. Bir daha olursa ticaretten men ederim." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kırmızı boyalı dere Marmara Denizine aktı: Müsilaja davetiye çıkaran tesislere ağır yaptırım çağrısı
Kamara Deresi

Geçtiğimiz yıl başta Marmara sahilleri olmak üzere deniz yüzeyini ve derinlerini saran müsilaj, çevre felaketi olarak nitelendirilebilecek boyuta ulaşmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında alınan kararların hayata geçirilmesi ile denizleri tehdit eden müsilaj ekiplerin yoğun çalışması ile büyük oranda temizlendi.

Uzmanlar denizlerdeki müsilaj tehlikesinin henüz geçmediğine dikkat çekerken TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu, Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorununa karşı 157 çözüm önerisi hazırladı. Yapılan çalışmada öncelikli tedbirin Marmara Denizi’nin azot ve fosfor yükünü azaltmak olduğu vurgulandı.

KAMARA DERESİ KIRMIZIYA DÖNDÜ

Geçtiğimiz hafta Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Kamara Deresi'nin kırmızı renge bürünmesi bölge halkını oldukça tedirgin etmişti. Kamara Deresi, atıklar nedeniyle Marmara Denizi'ne kırmızı renge bürünerek aktı.

Derenin kirlenmesine, yakın bölgedeki bir tesisin neden olduğu öğrenilirken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, dereye atık suyunu akıtarak nehrin renginin değişmesine sebep olan tesise 500 bin lira ceza kesildiğini ve faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.

"DAHA ÇOK MÜSİLAJ GÖRÜRÜZ"

Doğa ve çevre programları yapımcısı olan Güven İslamoğlu, Marmara'yı tehdit eden kirliliğe ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Kamara Deresi'nin kirli görüntüsünü paylaşan İslamoğlu, "Daha çok müsilaj görürüz" dedi.

Dereyi kirleten tesislere dikkat çeken İslamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Ben olsam bu tesisleri ceza haricinde 3 ay da kapatırım. Çünkü çalışarak cezayı ödedikleri için bunu göze alıyorlar. Bir daha olursa ticaretten men ederim."

Müsilaja karşı 157 çözüm
HAYAT
Müsilaja karşı 157 çözüm

İstanbul’da denizdeki kirlilik dron ile görüntülendi: Müsilaj olabilir
FOTOĞRAF 6
Title
Marmara Denizi’nde Yenikapı ve Zeytinburnu açıklarının küçük bir kısmının kirlendiği görüldü.
Title
Özellikle gemilerin etrafında daha yoğun bir kirliliğin olduğu gözlerden kaçmadı. İnce uzun bir çizgi şeklinde görülen kirliliğin müsilaj olabileceği iddia edildi.
Title
Title
Title
Title
İstanbul’da denizdeki kirlilik dron ile görüntülendi: Müsilaj olabilir
Yenikapı ve Zeytinburnu açıklarındaki kirlilik dron ile görüntülendi. İnce uzun bir şerit halinde gözüken kirlilik müsilaj olarak yorumlandı.


Bugün geliyor

Bugün geliyor

​Meteoroloji tüm vatandaşları uyardı: Dikkatli olun.
Karadenizdeendişelendiren artış

Karadeniz'de
endişelendiren artış

Üç ayda 33 oldu: Rusya-Ukrayna savaşının da etkisi var.
Zelenski: Rus birlikleri ülkenin doğusunda taarruza hazırlanıyor

​Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi.

​Mehmetçik nefes aldırmadı: Terör yuvaları yerle bir oldu.

​Mahra'nın mezar taşında en acı doğum günü.

​Kuzey Irak'ta PKK'ya Pençe-Kilit darbesi.

​Çanakkale Boğazı'ndan sonra Marmara'da da görüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.