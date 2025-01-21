Kırmızı kart olmadı sokağa inecekler

CHP, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in ‘Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak’ suçundan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın ise ‘Yolsuzluk ve rüşvet’ suçundan tutuklanması ve yerlerine kayyum atanması dolayısıyla zor günler geçiriyor. Suçlanan başkanlarına sahip çıkmaya çalışan CHP, iki başkanın da tutuklanmasının ardından sokak eylemleri yaptı. Ancak bu eylemleri ses getirmeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde 'sürpriz bir açıklama yapacağım' diyerek beklentiyi yükseltmiş, cebinden çıkarttığı kırmızı kartla da hükümete tepki göstermişti. Özel'in bu hamlesi hem sosyal medyada hem de kendi partisi içerisinde büyük alay konusu olmuştu.

STRATEJİ GELİŞTİRDİ

Kırmızı kart eylemi karşılık bulmayan Özel yeni bir strateji geliştirmeye karar verdi ve çareyi sokak eylemlerinde aramaya karar verdi. Geçtiğimiz ay "Artık sokağa çıkmanın ve hakkını almanın zamanıdır" diyen Özel İstanbul milletvekilleriyle yaptığı toplantıda sokak eylemlerini artırma kararı aldıklarını söyledi. Edinilen bilgilere göre, bu kapsamda ilk etapta belediyelerin olduğu illerde eylem yapacak.

PM’DEN SONRA YOL HARİTASI AÇIKLANACAK

Bu kararın bugün Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından son halini alması bekleniyor. Eylemlerin yanı sıra CHP’de bir dizi yeni kararlar da alınacak. Özel PM'nin ardından yeni yol haritasını açıklayacak. Eylem kararının yanına PM toplantısının ardından alınacak karara göre CHP içerisinde yeni planlar devreye sokulacak.

IŞIK KAPAMA DA VARDI

Seçim döneminde ‘Işık açma kapatma’ eylemi yapan CHP istediği verimi elde edememiş, eylem kısa bir süre içerisinde son bulmuştu. Genel Başkan değişimi yaşayan CHP’de Özgür Özel’in gelmesi ile birlikte bu kez eylem ‘Kırmızı Kart’ eylemi ile eylemselliğe farklı bir boyut kazandırılmıştı.















