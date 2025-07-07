Kızılırmak'a atlayan genç 4 gündür aranıyor

Olay, 4 Temmuz günü Yahşihan ilçesindeki Irmak Virajlar Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan 4 arkadaştan biri olan 27 yaşındaki Ahmet Kanbur, ilçedeki köprüde arkadaşlarıyla girdiği iddia sonucu suya atladı. Bu anlar, arkadaşlarından biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Atlayış sonrası suyun yüzeyinde hareketsiz kaldığı fark edilen Kanbur için ekiplerden yardım istendi.