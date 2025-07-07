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Kızılırmak'a atlayan genç 4 gündür aranıyor

Kızılırmak'a atlayan genç 4 gündür aranıyor

17:207/07/2025, Pazartesi
IHA
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Kızılırmak'a atlayan genç 4 gündür aranıyor
Kızılırmak'a atlayan genç 4 gündür aranıyor

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, arkadaşlarıyla iddiaya girerek Kızılırmak'a atlayan Ahmet Kanbur'u bulmak için arama çalışmaları 4'üncü günde de devam ediyor. Ekipler, dron ve botlarla arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Olay, 4 Temmuz günü Yahşihan ilçesindeki Irmak Virajlar Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan 4 arkadaştan biri olan 27 yaşındaki Ahmet Kanbur, ilçedeki köprüde arkadaşlarıyla girdiği iddia sonucu suya atladı. Bu anlar, arkadaşlarından biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Atlayış sonrası suyun yüzeyinde hareketsiz kaldığı fark edilen Kanbur için ekiplerden yardım istendi.


112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Ankara'dan polis dalgıçlar ile birlikte AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk gün yapılan aramalarda dalgıçlar su altında tarama yaparken, AFAD ekipleri de botlarla kıyı boyunca arama yaptı. Ekipler, havadan dronlarla da ırmak kıyılarını tarıyor. Kaybolan genci bulmak için görevlendirilen ekip sayısı artırıldı.


Arama çalışmalarının yarın da devam edeceği bildirildi.




#Kırıkkale
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