Derince’nin Gençlik Merkezleri vatandaşlarla buluşuyor

Derince'ye birbirinden değerli kalıcı eserler kazandıran Başkan Aygün'ün gençliğe verdiği önem hizmete sunduğu projelere de yansıyor.

Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bu anlayış doğrultusunda 2020 yılı içerisinde ilk olarak Dumlupınar Mahallesi'nde Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi'ni hizmete açtı. Çocuklar ve gençlerden büyük ilgi gören merkezde çeşitli branşlarda spor, sanat ve değerler eğitimi veriliyor. Yaklaşık 30 bin m2 alan üzerine inşa edilen ve Şehidimiz Abdullah Tayyip Olçok'un adını taşıyan Gençlik Merkezi bünyesinde kütüphane, derslikler, özel ders çalışma odaları, bilgisayar odasının bulunduğu iki katlı gençlik merkezi, açık futbol, basketbol ve tenis sahaları, yürüyüş ve bisiklet yolları, fitness grubu, çocuklar için oyun alanları ve kaykay pistini barındırıyor.

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Bahattin Çelik Spor Kompleksi

‘Gençliğe hizmet, geleceğe yatırımdır’ anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Başkan Aygün, ilçedeki ikinci spor kompleksini ise Fatih Sultan Mahallesi’ne kazandırdı. Başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm Derince’ye hitap eden Spor Kompleksi, merhum Derince Belediyesi Meclis Üyesi Bahattin Çelik’in adını taşıyor. 3.700 m2 proje alanına inşa edilen iki katlı sosyal tesis binasının yer aldığı komplekste kapalı futbol sahası, çok amaçlı salon, eğitim odaları, kafeterya, seyirci alanları, sporcu soyunma odaları, antrenör odaları ve hakem odası bulunuyor. Karate, tekvando, boks ve cimnastik branşlarına da ev sahipliği yapan Bahattin Çelik Spor Kompleksi’ndeki çok amaçlı salona karate dünyasının önde gelen isimlerinden merhum Halit Yoldaş’ın ismi verildi.

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Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ilçeye kazandırdığı Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi’nin açılışı ise çok anlamlı bir gün olan 29 Ekim 2021 tarihinde yapıldı. Yaklaşık 3 bin metrekarelik alana inşa edilen Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi bünyesinde kütüphane, derslikler, özel ders çalışma odaları, bilgisayar odasının bulunduğu 2 katlı gençlik merkezi, açık futbol sahası, fitness grubu ve çocuklar için yaş gruplarına göre oyun alanları yer alıyor. Spordan eğitime tüm unsurlarıyla başta bölge sakinleri olmak üzere tüm ilçe halkına hizmet veren Gençlik ve Spor Merkezi’ni sık sık ziyaret eden Başkan Aygün de burada çocuklar ve gençlerle bir araya gelerek onların mutluluğuna ve heyecanına ortak oluyor.

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Sırrıpaşa Gençlik ve Spor Merkezi

Derince’ye değer katacak olan Gençlik ve Spor Merkezleri projeleri arasında yer alan son tesisler ise Sırrıpaşa Mahalle’sine inşa edildi. Çenedere Caddesi’nde yapımı tamamlanan Sırrıpaşa Gençlik ve Spor Merkezi’nin yakın zamanda hizmete açılması planlanıyor. 4 bin 740 m2 proje alanına sahip olan Sırrıpaşa Gençlik ve Spor Merkezi çok amaçlı olarak hizmet verecek. Gençlik ve Spor Merkezi bünyesinde, kütüphane ve çok amaçlı salon, bilgisayar ve özel ders çalışma odaları yer alıyor. Proje kapsamında yapımı tamamlanan suni çim saha ise bölge sakinlerinin kullanımına sunulacak. Çocuklar ve gençler için çok önemli bir kazanım olacak olan Sırrıpaşa Gençlik ve Spor Merkezi bünyesinde ayrıca Aile Sağlığı Merkezi de yer alacak.

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ABDULLAH TAYYİP OLÇOK GENÇLIK VE SPOR MERKEZİ 1-2-3-4-5: Şehidimiz Abdullah Tayyip Olçok'un adını taşıyan Gençlik Merkezi bünyesinde kütüphane, derslikler, özel ders çalışma odaları, bilgisayar odasının bulunduğu iki katlı gençlik merkezi, açık futbol, basketbol ve tenis sahaları, yürüyüş ve bisiklet yolları, fitness grubu, çocuklar için oyun alanları ve kaykay pistini barındırıyor.

BAHATTİN ÇELİK SPOR KOMPLEKSİ 1-2-3: ‘Gençliğe hizmet, geleceğe yatırımdır’ anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Başkan Aygün, Bahattin Çelik Spor Kompleksi’ni ilçeye kazandırdı. 3 bin 700 m2 proje alanına inşa edilen tesis çok amaçlı olarak hizmet veriyor.

FATİH SULTAN GENÇLIK VE SPOR MERKEZİ 1-2-3-4: Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi, spordan eğitime bünyesinde barındırdığı tüm unsurlarıyla başta bölge sakinleri olmak üzere tüm ilçe halkından yoğun ilgi görüyor.

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SIRRIPAŞA GENÇLIK VE SPOR MERKEZİ 1-2: 4 bin 740 m2 proje alanına sahip olan Sırrıpaşa Gençlik ve Spor Merkezi bünyesinde, kütüphane ve çok amaçlı salon, bilgisayar ve özel ders çalışma odaları yer alıyor.