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KOCAELİ

Kocaeli haberleri: Elektrikli süpürge motorundan yaptığı taşlama makinesi canından etti

Süpürge parçası can aldı: Elektrikli süpürge motorundan yaptığı taşlama makinesi canından etti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde acı bir olay yaşandı. Sinan Nişli (38), elektrikli süpürgenin motorundan yaptığı taşlama makinesi nedeniyle hayatını kaybetti. Yüksek devirde dönen taş parçalanırken, dört çocuk babası Sinan Nişli kalbine gelen taş parçası nedeniyle yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi DHA
Arızalanan taş motorunu tamir etmek isterken canından oldu.
Arızalanan taş motorunu tamir etmek isterken canından oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Gönül Caddesi’nde meydana geldi. Sinan Nişli eski elektrikli süpürgenin motorunu sökerek kendi eklediği parçalarla taşlama makinesi yaptı.

  • Sinan Nişli, evde makineyi çalıştırdığında oluşan yüksek devir nedeniyle taş parçalandı. Taşın parçası Sinan Nişli’nin göğsüne saplandı. Sinan Nişli kanlar içerisinde yere yığılırken, yakınları 112 Acile haber verdi.

DHA
Sinan Nişli (38), elektrikli süpürgenin motorundan yaptığı taşlama makinesi nedeniyle hayatını kaybetti.

Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sinan Nişli, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Parçanın kalbine isabet ettiği belirlenen Sinan Nişli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Karayolları Körfez şubesinde çalışan 4 çocuk babası Sinan Nişli’nin ölümüyle ilgili polis soruşturma başlattı.

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