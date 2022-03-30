Körfez Belediye Başkanı Söğüt: En güzel alışkanlığınız kitap okumak olsun

Kütüphaneler Haftası dolayısıyla çocuklarla bir araya gelen Başkan Söğüt, “Kütüphaneler dersleriniz için gerekli bir zorunluluk değil keyifli zaman geçirmek için tercih ettiğiniz bir alışkanlık olsun” şeklinde konuştu.
AMACIMIZ SİZLERİ GELECEĞE HAZIRLAMAK
Bizlerin amacı da hayata geçirdiğimiz bilgi evleri ve kütüphaneler ile sizlerin bilgi haznesinin gelişmesine katkı sunmak ve geleceğe hazırlamak. Derdimiz de amacımız da bu. Bugün sizleri kütüphanenin içerisinde keyifli ve neşeli olarak görmek bizleri mutlu ediyor. İnsanlığın hafızası olan kütüphaneler bilgiye erişimi, onun kullanılmasını ve paylaşılmasını sağlayarak geçmişimizden geleceğimize uzanan güvenli bir yol inşa eder.
KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRİN
Ben, Kütüphane Haftası vesilesiyle bu denli önemli bir sorumluluğu üstlenen ve özveriyle yerine getiren bütün kütüphane çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.
Unutmamalıyız ki; Kütüphaneler dersleri için gerekli bir zorunluluk değil keyifli zaman geçirmek için tercih ettikleri bir alışkanlık olsun” ifadelerini kullandı.
KENT KÜTÜPHANESİ İÇİN HER ŞEY HAZIR
Başkan Şener Söğüt ayrıca Sarnıç Han İş Merkezi’nin en üst katında da dijital kütüphane projesini hayata geçireceklerini belirterek, “Projemiz hazır. İl Kültür Müdürlüğümüz ile birlikte hayta geçiriyoruz. İhale süreci devam ediyor. En kısa sürede yapılacak ve çalışmalar hızlı bir şekilde başlayacak” ifadelerini kullandı. Başkan Söğüt daha sonra çocuklarla sohbet etti.