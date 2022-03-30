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KOCAELİ

Körfez Belediye Başkanı Söğüt: En güzel alışkanlığınız kitap okumak olsun

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kütüphane Haftası dolayısıyla Şehit Eren Bülbül Yaşam Merkezi içerisindeki kütüphaneden yararlanan çocuklarla bir araya geldi. Programa Başkan Yardımcısı Osman Yurt da katıldı. Çocuklarla sohbet eden Başkan Şener Söğüt, kütüphanelerin bizim tarihimiz ve medeniyetimiz açısından önemli olduğuna değinerek, “Bizim ecdadımız şehirleri kurarken meydanlarda kütüphaneleri inşa ederdi. İlme ve bilime ne kadar önem verdiğini şehirleri kurarken ortaya koymuş" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kocaeli haberleri: Körfez Belediye Başkanı Söğüt: En güzel alışkanlığınız kitap okumak olsun
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, çocuklarla bir araya geldi.

Kütüphaneler Haftası dolayısıyla çocuklarla bir araya gelen Başkan Söğüt, “Kütüphaneler dersleriniz için gerekli bir zorunluluk değil keyifli zaman geçirmek için tercih ettiğiniz bir alışkanlık olsun” şeklinde konuştu.

AMACIMIZ SİZLERİ GELECEĞE HAZIRLAMAK

Bizlerin amacı da hayata geçirdiğimiz bilgi evleri ve kütüphaneler ile sizlerin bilgi haznesinin gelişmesine katkı sunmak ve geleceğe hazırlamak. Derdimiz de amacımız da bu. Bugün sizleri kütüphanenin içerisinde keyifli ve neşeli olarak görmek bizleri mutlu ediyor. İnsanlığın hafızası olan kütüphaneler bilgiye erişimi, onun kullanılmasını ve paylaşılmasını sağlayarak geçmişimizden geleceğimize uzanan güvenli bir yol inşa eder.

Başkan Söğüt, “Kütüphaneler dersleriniz için gerekli bir zorunluluk değil keyifli zaman geçirmek için tercih ettiğiniz bir alışkanlık olsun” dedi.
Başkan Söğüt, “Kütüphaneler dersleriniz için gerekli bir zorunluluk değil keyifli zaman geçirmek için tercih ettiğiniz bir alışkanlık olsun” dedi.

KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRİN

Ben, Kütüphane Haftası vesilesiyle bu denli önemli bir sorumluluğu üstlenen ve özveriyle yerine getiren bütün kütüphane çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Unutmamalıyız ki; Kütüphaneler dersleri için gerekli bir zorunluluk değil keyifli zaman geçirmek için tercih ettikleri bir alışkanlık olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Söğüt program sonrasında çocuklara küçük birer hediye takdim etti.
Başkan Söğüt program sonrasında çocuklara küçük birer hediye takdim etti.

Şehit Eren Bülbül Yaşam Merkezi içerisindeki kütüphaneden yararlanan çocukların düzenlediği etkinlik beğeni topladı.
Şehit Eren Bülbül Yaşam Merkezi içerisindeki kütüphaneden yararlanan çocukların düzenlediği etkinlik beğeni topladı.

KENT KÜTÜPHANESİ İÇİN HER ŞEY HAZIR

Başkan Şener Söğüt ayrıca Sarnıç Han İş Merkezi’nin en üst katında da dijital kütüphane projesini hayata geçireceklerini belirterek, “Projemiz hazır. İl Kültür Müdürlüğümüz ile birlikte hayta geçiriyoruz. İhale süreci devam ediyor. En kısa sürede yapılacak ve çalışmalar hızlı bir şekilde başlayacak” ifadelerini kullandı. Başkan Söğüt daha sonra çocuklarla sohbet etti.

Çocuklar Kütüphaneler Haftası dolayısıyla hazırladıkları şiirleri okudular.
Çocuklar Kütüphaneler Haftası dolayısıyla hazırladıkları şiirleri okudular.
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