Kocaeli'de 140 kilometre hızla giden otomobil 8 metre yükseklikten düştü: Yaralılar var

Kaza, saat 16.00 sıralarında Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta seyir halinde olan E.T.T. idaresindeki 41 AHP 408 plakalı otomobil, yoldaki su birikintisine girerek kontrolden çıktı. Yol kenarındaki demir korkuluklara çarpan otomobil, yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarının üzerinden yeşil alana düştü. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde bulunan sürücü E.T.T. ile yolcular İ.G., B.G., E.A. ve Y.E.S. itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Kazada ağır yaralanan 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanede tedaviye alındı.