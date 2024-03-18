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Kocaeli'deki fabrikada sanayi tüpü patladı: 2 ölü

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Gebze'deki bir fabrikada sanayi tüpünün patlaması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

16:14 - 18/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 16:27 - 18/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Pelitli Mahallesi Beynova Sokak'taki fabrikada henüz bilinmeyen nedenle sanayi tüpü patladı.


İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün 112 Acil Çağrı Merkezine iletilen ihbara göre; Kocaeli ili Gebze ilçesi Pelitli mevkiinde bulunan bir fabrikada sanayi tüpünün patladığı bilgisi alınır alınmaz Vali Seddar Yavuz’un talimatları doğrultusunda bölgeye güvenlik güçleri, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirilmiştir.
Bölgeden alınan ilk bilgilere göre 2 vatandaşımızın patlama anında vefat ettiği, 6 kişinin de yaralı olarak çevredeki hastanelere sevk edildiği anlaşılmıştır.
Olay bütün yönleriyle incelenmekte olup, vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

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Kâbus geri döndü, magma yeryüzüne çıktı! İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki Grindavik kasabası yakınlarında son 3 ayda 4'üncü kez yanardağ patlaması yaşandı. İzlanda'daki yayın kuruluşu RUV'un haberine göre, Grindavik kasabasının kuzeyinde yerel saatle 20.00 sularında patlayan yanardağ lav püskürttü. Yetkililerin "en güçlü patlama" olarak nitelediği olay, son 3 aydaki 4'üncü patlama olarak kayıtlara geçti. İzlanda Meteoroloji Ofisi (IMO), Fagradalsfjall yanardağının Sundhnukagigar kraterinde meydana gelen patlama sonucu başlayan lav akışının yavaşladığını, denize ulaşma ihtimali görmediklerini duyurdu. Ayrıca, "Lavların denizle temas ettiği noktadan itibaren yaklaşık 500 metrelik bir yarıçap içinde koşullar hayati tehlike arz edecektir. Mesafe arttıkça risk azalmakta ve 3 kilometreden daha uzak bir mesafede ihmal edilebilir düzeye inmektedir” denildi.


#Kocaeli
#Patlama
#Yangın
42 dakika önce
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