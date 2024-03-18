Kocaeli'deki fabrikada sanayi tüpü patladı: 2 ölü

Sultangazi Esentep Mahallesi'nde patlama meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yer altı elektrik kablolarının kısa devre yapması ile aynı yerden geçen doğal gaz boru hattına temas etmesi sonucunda patlama meydana geldi. Patlama sesi ile mahalle sakinleri polis, itfaiye ve İGDAŞ ekibine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, İGDAŞ ekipleri doğal gaz akışını kesti. Patlama sırasında bir dairenin camlarında ve başka bir binanın ise dış cephesinde alevler nedeni ile küçük çapta hasar oluştu. Bazı vatandaşlar ise cadde üzerinde park ettikleri araçlarını son anda kurtardı. Patlama nedeni ile ölen ya da yaralanan olmadı.