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Koltuk savaşları: İmamoğlu kurmay kadroyu istiyor

CHP’ye yeni geçen belediyelerde kıran kırana koltuk kapma kavgası yaşanıyor. İmamoğlu’nun dayattığı ismi kabul etmeyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yeğenini belediye şirketine atadığı ortaya çıkınca olağan şüpheli olarak dikkatler Saraçhane’ye çevrildi.

Mehmet Güney
04:00 - 9/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:43 - 9/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Buğra Gökçe, Ekrem İmamoğlu, Mustafa Bozbey.
Buğra Gökçe, Ekrem İmamoğlu, Mustafa Bozbey.

Yerel seçimlerdeki aday tespitinde ağırlığını koyan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözü şimdi de kazanılan belediyelerdeki kurmay koltukları. İmamoğlu’nun yeni CHP’li olmuş belediyelerde kendisine yakın isimlerin yönetici olarak atanmasını istediği iddia edildi. İmamoğlu, son olarak eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir adaylığı için ismi sürekli gündemde tutulan Buğra Gökçe’nin Bursa Büyükşehir’de genel sekreter olmasını istedi. Ancak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’den döndü. Sonrasında ise Bozbey’in yeğeninin belediye şirketine atandığının ortaya çıkarılması olağan şüpheli olarak dikkatleri Saraçhane’ye çevirdi.

TEPKİLERİN ARDINDAN GERİ ADIM

Zamanlamaya dikkat çeken kaynaklar, olayın İmamoğlu’na yakın medyada yer alması nedeniyle olağan şüpheli olarak Saraçhane’nin görüldüğünü bildirdi. Bozbey yeğeninin atanması ile ilgili "Gençler hiç mi çalışmayacak" diye savunma yapmıştı. Bozbey, tepkilerin ardından geri adım attı. Bozbey, yeğeninin istifa ettiğini açıkladı. Öte yandan Ekrem İmamoğlu’nun kuzeni Ufuk İnan’ın Avcılar Belediye Meclis Üyesi olmasına dikkat

çekiliyor.


Şebnem Korur Fincancı'yla poz veren Özel ve İmamoğlu'na tvnet'te sert tepki: Bir kere de kerim devleti seçin

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında sabah erken saatlerde Taksim Meydanı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Konfederasyon, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri Saraçhane'de toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrıda bulunduğu grup, yasaklara rağmen Saraçhane'den Taksim'e yürümek istedi. Grupların attığı taşlarla polisler yaralandı. Sol grupların provokasyon sahnesine çevirdiği 1 Mayıs'taki bu vandallık ise tvnet'te yayınlanan Siyaseten programında ele alındı. Ortaya konan taşkınlıklara ilişkin konuşan Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) iftira atan Şebnem Korur Fincancı ile fotoğraf çektirmesine değinerek, "Eşkıyalığı değil de bir kere de kerim devleti seçin. Bugün verdikleri fotoğraf neydi? Bugün verdikleri fotoğraf Türk ordusuna kimyasal silah kullanıyor iftirası atan, Adnan Oktar tarafından finanse edildiği gün gibi ortada. Adnan Oktar'ın adli tıp meselelerini hasır altı yapmasıyla meşhur Şebnem Korur Fincancı isimli PKK yanlısı kadınla fotoğraf verdiler. Şimdi Türk solunun bu kaderi değişebilir bir kader. AK Parti Türkiye'deki dindar, muhafazakar insanın olumsuz reflekslerini yirmi yıl boyunca nasıl olumluya çevirdiyse, CHP'nin üzerine de düşen artık şu eşkıyanın yanında durmaktan vazgeçme refleksi. Yani çünkü bu Türkiye'nin olabildiğince hayrına olacak. Benim kanaatim." sözleriyle tepki gösterdi.


#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#Siyaset
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