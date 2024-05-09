Koltuk savaşları: İmamoğlu kurmay kadroyu istiyor

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında sabah erken saatlerde Taksim Meydanı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Konfederasyon, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri Saraçhane'de toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrıda bulunduğu grup, yasaklara rağmen Saraçhane'den Taksim'e yürümek istedi. Grupların attığı taşlarla polisler yaralandı. Sol grupların provokasyon sahnesine çevirdiği 1 Mayıs'taki bu vandallık ise tvnet'te yayınlanan Siyaseten programında ele alındı. Ortaya konan taşkınlıklara ilişkin konuşan Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) iftira atan Şebnem Korur Fincancı ile fotoğraf çektirmesine değinerek, "Eşkıyalığı değil de bir kere de kerim devleti seçin. Bugün verdikleri fotoğraf neydi? Bugün verdikleri fotoğraf Türk ordusuna kimyasal silah kullanıyor iftirası atan, Adnan Oktar tarafından finanse edildiği gün gibi ortada. Adnan Oktar'ın adli tıp meselelerini hasır altı yapmasıyla meşhur Şebnem Korur Fincancı isimli PKK yanlısı kadınla fotoğraf verdiler. Şimdi Türk solunun bu kaderi değişebilir bir kader. AK Parti Türkiye'deki dindar, muhafazakar insanın olumsuz reflekslerini yirmi yıl boyunca nasıl olumluya çevirdiyse, CHP'nin üzerine de düşen artık şu eşkıyanın yanında durmaktan vazgeçme refleksi. Yani çünkü bu Türkiye'nin olabildiğince hayrına olacak. Benim kanaatim." sözleriyle tepki gösterdi.