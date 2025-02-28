Komşusunu bıçakla öldürüp 'kimseye zararı yoktu" diyerek röportaj vermişti: Hakim karşısına çıktı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 2019 yılında komşusunu hırsızlık için 12 bıçak darbesi ile öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık, savunmasında suçlamaları kabul etmedi.
Esenyurt'ta 2019'da komşuları Nazlı Dere'nin bıçakla öldürülmesine ilişkin 5 yıl sonra yakalanan sanık ile ağabeyinin yargılanmasına başlandı.
Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Enes Çetin ve tutuksuz yargılanan ağabeyi Salih Çetin ile taraf avukatları katıldı.
Sanık Enes Çetin, savunmasında olay günü ilk iş günü olduğunu, sabah evden çıkarken olumsuz durumla karşılaşmadığını dile getirdi.
Enes Çetin'in ağabeyi Salih Çetin ise olay günü sadece tişörtünü değiştirmek için apartmanın önüne gittiğini ancak binaya girmediğini, üzerinden 5 yıl geçtiği için net hatırlamadığını ve olayla bağlantısının bulunmadığını savundu.
Duruşmada tanık olarak dinlenen Ahmet Canik, kavga çıktığını düşündüğü için olay yerine gittiğini, maktulün cansız bedenini gördüğünü ve deliller yok olmasın diye kimsenin dokunmaması gerektiğini söylediğini ifade etti.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Enes Çetin'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.
İddianameden
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 9 Ekim 2019'da Esenyurt'ta maktul Nazlı Dere'nin olay günü evinde ölü bulunması üzerine soruşturma başlatıldığı kaydediliyor.
Dere'nin öldürüldüğü evin kapısında herhangi bir zorlamanın olmadığı, cansız bedeninin yanında ziynet kutusu ve çanta gibi eşyanın olduğu, evin duvarlarında kan lekelerinin ve içeride dağınık haldeki eşyanın bulunduğu belirtiliyor.
Dere'nin üst komşusu sanık Enes Çetin'in ifade işlemi sırasında sol bileğindeki yara izinin dikkat çektiği belirtilen iddianamede, sanığın 2019 yılında katıldığı televizyon programında maktulün ancak kıyafetleri çıkarıldığında görülebilecek yaraları net şekilde tarif ettiği görüntülerin olduğu belirtiliyor.
İddianamede, Dere'nin olay günü evinde yalnızken çöp atmak için çıktığı ve kapıyı aralık bıraktığı, sanık Enes Çetin'in işe gitmek için evinden aşağı doğru indiği ve kapının aralık olduğunu görmesi üzerine hırsızlık amacıyla konuta girdiği kaydediliyor.
Sanık Çetin'in çöpü attıktan sonra eve dönen maktulle karşılaşması üzerine 12 bıçak darbesiyle Dere'yi öldürdüğü, evdeki ziynet eşyasıyla paraları çalarak olay yerinden ayrıldığı iddianamede anlatılıyor.
İddianamede sanık Enes Çetin hakkında "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarından 7 yıl 2 aydan 15 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.
Sanık Salih Çetin'in ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.