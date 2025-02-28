Komşusunu bıçakla öldürüp 'kimseye zararı yoktu" diyerek röportaj vermişti: Hakim karşısına çıktı

"Apartmandan birinin öldürdüğünü düşünüyorum. Bu kişi Enes Çetin olabilir çünkü apartmanın dış giriş kapısının açılması için Enes hep bizim zilimize basardı. Annem de kapıyı Enes'e açardı. Annem çöp atmaya gittiğinde evin kapısını hep aralık bırakırdı hatta babam annemi bu konuda hep uyarırdı. Olaydan bir gün önce annemin üst komşularımıza çay içmeye gittiğini de duydum. Birikimimizden burada bahsetmiş olabilir"