Meksika Trump'ın vergi tehdidine karşı harekete geçti: Uyuşturucu baronları iade edildi

ABD Adalet Bakanı Pamela Bondi, Meksika'da aranan toplam 29 kişinin ABD'ye iade edildiğini ifade ederek, "ABD bugün, ülke genelinde haraç kesme, uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet, yasadışı silah kullanımı, kara para aklama ve diğer eylemlerle ilgili suçlamalar yöneltilen Meksika'dan 29 sanığın gözaltına alınmasını sağladı. Bugün ABD gözaltına alınanlar arasında yakın zamanda Yabancı Terör Örgütleri ve Özel Belirlenmiş Küresel Teröristler olarak kayıtlara geçen Sinaloa Karteli, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG), Kuzeydoğu Karteli, Familia Michoacana ve Körfez Karteli gibi uyuşturucu kartellerinin liderleri ve yöneticileri yer alıyor. Bu sanıkların toplu olarak kokain, metamfetamin, fentanil ve eroin de dahil olmak üzere büyük miktarda zehrin ABD'ye ithal edilmesinden ve bağlantılı şiddet eylemlerinden sorumlu oldukları iddia ediliyor" dedi.