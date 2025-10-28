Kontrolden çıkan araç evin bahçesine uçtu

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Şehit Tahsin Büyükçoban Caddesi üzerinde seyir halindeki 11 AAZ 414 plakalı hafifi ticari araç sürücü Cengiz Ü. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sol tarafında bulunan bir evin bahçesine uçtu. Meydana gelen trafik kazasında sürücü ile araç içinde yolcu olarak bulunan Seviye Ü. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.