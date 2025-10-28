Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Düzce
Kontrolden çıkan araç evin bahçesine uçtu

Kontrolden çıkan araç evin bahçesine uçtu

13:0528/10/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Bilecik
Bilecik

Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan hafifi ticari araç bir evin bahçesine uçarken, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Şehit Tahsin Büyükçoban Caddesi üzerinde seyir halindeki 11 AAZ 414 plakalı hafifi ticari araç sürücü Cengiz Ü. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sol tarafında bulunan bir evin bahçesine uçtu. Meydana gelen trafik kazasında sürücü ile araç içinde yolcu olarak bulunan Seviye Ü. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.




#bilecik
#kaza
#ev
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu: Türkiye'nin Eurofighter hamlesi...