Bilecik'te tur otobüsü ile tır çarpıştı: 20 kişi yaralandı

Bursa-Eskişehir kara yolu Gazozcu Akif Caddesi mevkisinde, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 32 HT 160 plakalı tur otobüsü ile karşı yönden gelen 43 AC 950 plakalı tır çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.