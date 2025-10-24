Bilecik'te tur otobüsü ile tır çarpıştı: 20 kişi yaralandı

Tırın ve otobüsün çarpıştığı kazada can kaybı yaşanmadı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tur otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı. Yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bursa-Eskişehir kara yolu Gazozcu Akif Caddesi mevkisinde, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 32 HT 160 plakalı tur otobüsü ile karşı yönden gelen 43 AC 950 plakalı tır çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile tur otobüsündeki 18 yolcu yaralandı.
Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
