Tekirdağ'da feci kaza: Bariyere çarpan kamyonetin sürücüsünün ayağı koptu

Tekirdağ
19:2223/10/2025, Perşembe
DHA
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kontrolden çıkıp bariyere çarpan kamyonetin sürücüsü Ahmet Emray'ın (19) sol ayağı koptu. Emray ile kopan bacağı hastaneye götürüldü.

Kaza, akşam saatlerinde Çerkezköy-Çorlu kara yolu üzerindeki Veliköy ışıklı kavşakta meydana geldi. Ahmet Emray yönetimindeki 34 LTA 83 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak demir bariyere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen aracın sol tarafındaki kapısı yerinden koptu. Kapının düşmesi sonucu sürücü Emray'ın sol ayağı da bariyerle araç arasında sıkışarak, koptu. 

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Emray, ilk müdahalesinin ardından kopan ayağı ile birlikte Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Emray, buradan ayağının dikilmesi için Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Tekirdağ
#Trafik kazası
#Yaralı
