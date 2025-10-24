Yeni Şafak
Pendik TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: Üç kişi yaralandı

00:2024/10/2025, Cuma
DHA
Pendik TEM Otoyolu'nda 2 otomobil ve bir kamyonet bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Pendik TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Yolda seyreden 2 otomobil ile 34 ACE 507 plakalı kamyonet bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

#Pendik
#Trafik kazası
#Yaralı
